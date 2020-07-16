Почему Бузова играет на кастрюле, Прусикин из Little Big пьет глазом, а Шварценеггер завтракает с пони?

TikTok - социальная сеть, которая позволяет снимать музыкальные видео, вести прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Видеоплатформа стремительно захватывает мир. Она востребована как среди индивидуальных пользователей, так и у компаний, которые продвигают свои бренды, а также у знаменитостей, которые продвигают... себя.

Не отстают от тренда даже некоторые политики.

Пользователи TikTok танцуют, шутят, устраивают флешмобы и челленджи, занимаются спортом или просто записывают отрывки из жизни.

Рассказываем о некоторых аккаунтах знаменитостей, которые вряд ли оставят вас равнодушными.

Little Big

Little Big штампует абсурдистские тиктоки, запускает флешмобы, танцует с Элайджей Вудом и записывает карантинные версии своих хитов. Все с фирменной невозмутимостью.

Ольга Бузова

Знаменитость запускает свои челленджи и выполняет чужие, шутит про ревность, демонстрирует знание таблицы умножения, танцует "Макарену" и играет на кастрюле.

Михаил Галустян

В ноябре прошлого года шоумен пришел в TikTok под именем своего популярного персонажа - эмоционального ведущего из Сочи Жорика Вартанова. Галустян пообещал, что на его странице "будет очень жарко". С тех пор он опубликовал лишь пять видео.

Дима Билан

Билан дебютировал в TikTok, изобразив "Дедулю на танцполе". Затем освоил "омолаживающие" эффекты, тушил пожары в рязанских лесах, менялся нарядами с видеоблогером Клавой Коко и получал от нее тортом в лицо.

Яна Рудковская

Рудковская пробует все актуальные тренды: "говорит" детским голосом, изображает из себя героиню советского кино и, куда ж без этого, постоянно танцует.

Илья Лагутенко

Лагутенко снимает видео редко, но метко. Пока в аккаунте рок-звезды всего шесть роликов: выдержи из нового клипа "Лира", анонс онлайн-концерта и видео, где он изображает Голлума из "Властелина колец" и отказывается отдать сыну санитайзер.

Понятно, что TikTok любят и западные звезды! Вот лишь несколько из них.

Арнольд Шварценеггер

В своих видео Арнольд тренируется, катается на велосипеде под Queen, учит готовить правильные смузи, играет с сыном, начищает сапоги с дочерью, дрессирует ослицу Лулу и пони Виски и демонстрирует фиктивный шпагат.

Уилл Смит

Смит веселит подписчиков с помощью забавных спецэффектов, полетов не воздушном шаре и пластилиновой анимации.

Энтони Хопкинс

Ганнибал Лектер записал пока только два видео. В одном из них он танцует под песню Дрейка Toosie Slide, а в конце бросает вызов Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру.