Чт, 16.07.2020
Конор Макгрегор - все его знают, да. Опять же, существует стереотип, что это бои без правил. Это не бои без правил. Ни в коем случае. Здесь правил очень много. Андрей Маслов, тренер по бразильскому джиу-джитсу
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Почему Бузова играет на кастрюле, Прусикин из Little Big пьет глазом, а Шварценеггер завтракает с пони?

Почему Бузова играет на кастрюле, Прусикин из Little Big пьет глазом, а Шварценеггер завтракает с пони?

ФОТО: TikTok

"Сумасшествие", начавшееся на карантине, не только продолжается по сей день, но и набирает новые обороты. Пожалуйста, не говорите, что ничего не слышали о TikTok, который очень популярен среди молодежи! Но если вдруг вы пропустили этот новый тренд, мы готовы восполнить пробелы.

TikTok - социальная сеть, которая позволяет снимать музыкальные видео, вести прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Видеоплатформа стремительно захватывает мир. Она востребована как среди индивидуальных пользователей, так и у компаний, которые продвигают свои бренды, а также у знаменитостей, которые продвигают... себя.

Не отстают от тренда даже некоторые политики.

Пользователи TikTok танцуют, шутят, устраивают флешмобы и челленджи, занимаются спортом или просто записывают отрывки из жизни. 

Рассказываем о некоторых аккаунтах знаменитостей, которые вряд ли оставят вас равнодушными.

Little Big

Little Big штампует абсурдистские тиктоки, запускает флешмобы, танцует с Элайджей Вудом и записывает карантинные версии своих хитов. Все с фирменной невозмутимостью. 

@littlebig

##gobananas

♬ Go Bananas - Little Big

Ольга Бузова

Знаменитость запускает свои челленджи и выполняет чужие, шутит про ревность, демонстрирует знание таблицы умножения, танцует "Макарену" и играет на кастрюле. 

@buzova86

Вспомнили песню? 🤪😂 ##бузова ##buzova

♬ original sound - clydebuggins

Михаил Галустян

В ноябре прошлого года шоумен пришел в TikTok под именем своего популярного персонажа - эмоционального ведущего из Сочи Жорика Вартанова. Галустян пообещал, что на его странице "будет очень жарко". С тех пор он опубликовал лишь пять видео.

@superzhorik

##супержорик

♬ Хочу тибя любицца (куплет) - Супер Жорик

Дима Билан

Билан дебютировал в TikTok, изобразив "Дедулю на танцполе". Затем освоил "омолаживающие" эффекты, тушил пожары в рязанских лесах, менялся нарядами с видеоблогером Клавой Коко и получал от нее тортом в лицо.

@bilanofficial

Доброе утро 😅а что у вас сегодня на завтрак 😅😂? @klavacoca ##билан ##димабилан ##биланперезагрузка

♬ STOP！ - 抖音小助手

Яна Рудковская

Рудковская пробует все актуальные тренды: "говорит" детским голосом, изображает из себя героиню советского кино и, куда ж без этого, постоянно танцует.

@rudkovskayaofficial

Вешаний его Буратино а точнее Мальвина ) @plushenkoofficial and his doll) 🙈🔥 ##почтикукла

♬ оригинальный звук - rudkovskayaofficial

Илья Лагутенко

Лагутенко снимает видео редко, но метко. Пока в аккаунте рок-звезды всего шесть роликов: выдержи из нового клипа "Лира", анонс онлайн-концерта и видео, где он изображает Голлума из "Властелина колец" и отказывается отдать сыну санитайзер. 

@mumiytroll

Шёл 3 месяц карантина... мы развлекались, как могли 😂 ##мумийтролль ##карантин

♬ Gollum's Song (From "The Lord of the Rings: The Two Towers") - The City of Prague Philharmonic Orchestra

Понятно, что TikTok любят и западные звезды! Вот лишь несколько из них.

Арнольд Шварценеггер

В своих видео Арнольд тренируется, катается на велосипеде под Queen, учит готовить правильные смузи, играет с сыном, начищает сапоги с дочерью, дрессирует ослицу Лулу и пони Виски и демонстрирует фиктивный шпагат.

@arnoldschnitzel

Quarantine lunch with my girls. How are your pets helping you through this? ##happyathome

♬ original sound - arnoldschnitzel

Уилл Смит

Смит веселит подписчиков с помощью забавных спецэффектов, полетов не воздушном шаре и пластилиновой анимации. 

@willsmith

Bend the universe to your Will.

♬ original sound - willsmith

Энтони Хопкинс

Ганнибал Лектер записал пока только два видео. В одном из них он танцует под песню Дрейка Toosie Slide, а в конце бросает вызов Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру.

@anthonyhopkins

##Drake I’m late to the party... but better late than never. @oficialstallone @arnoldschnitzel ##toosieslidechallenge

♬ original sound - officialanthonyhopkins

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ