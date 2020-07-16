Почему Бузова играет на кастрюле, Прусикин из Little Big пьет глазом, а Шварценеггер завтракает с пони?

"Сумасшествие", начавшееся на карантине, не только продолжается по сей день, но и набирает новые обороты. Пожалуйста, не говорите, что ничего не слышали о TikTok, который очень популярен среди молодежи! Но если вдруг вы пропустили этот новый тренд, мы готовы восполнить пробелы.
TikTok - социальная сеть, которая позволяет снимать музыкальные видео, вести прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Видеоплатформа стремительно захватывает мир. Она востребована как среди индивидуальных пользователей, так и у компаний, которые продвигают свои бренды, а также у знаменитостей, которые продвигают... себя.
Не отстают от тренда даже некоторые политики.
Пользователи TikTok танцуют, шутят, устраивают флешмобы и челленджи, занимаются спортом или просто записывают отрывки из жизни.
Рассказываем о некоторых аккаунтах знаменитостей, которые вряд ли оставят вас равнодушными.
Little Big
Little Big штампует абсурдистские тиктоки, запускает флешмобы, танцует с Элайджей Вудом и записывает карантинные версии своих хитов. Все с фирменной невозмутимостью.
Ольга Бузова
Знаменитость запускает свои челленджи и выполняет чужие, шутит про ревность, демонстрирует знание таблицы умножения, танцует "Макарену" и играет на кастрюле.
@buzova86
Вспомнили песню? 🤪😂 ##бузова ##buzova♬ original sound - clydebuggins
Михаил Галустян
В ноябре прошлого года шоумен пришел в TikTok под именем своего популярного персонажа - эмоционального ведущего из Сочи Жорика Вартанова. Галустян пообещал, что на его странице "будет очень жарко". С тех пор он опубликовал лишь пять видео.
Дима Билан
Билан дебютировал в TikTok, изобразив "Дедулю на танцполе". Затем освоил "омолаживающие" эффекты, тушил пожары в рязанских лесах, менялся нарядами с видеоблогером Клавой Коко и получал от нее тортом в лицо.
@bilanofficial
Доброе утро 😅а что у вас сегодня на завтрак 😅😂? @klavacoca ##билан ##димабилан ##биланперезагрузка♬ STOP！ - 抖音小助手
Яна Рудковская
Рудковская пробует все актуальные тренды: "говорит" детским голосом, изображает из себя героиню советского кино и, куда ж без этого, постоянно танцует.
@rudkovskayaofficial
Вешаний его Буратино а точнее Мальвина ) @plushenkoofficial and his doll) 🙈🔥 ##почтикукла♬ оригинальный звук - rudkovskayaofficial
Илья Лагутенко
Лагутенко снимает видео редко, но метко. Пока в аккаунте рок-звезды всего шесть роликов: выдержи из нового клипа "Лира", анонс онлайн-концерта и видео, где он изображает Голлума из "Властелина колец" и отказывается отдать сыну санитайзер.
@mumiytroll
Шёл 3 месяц карантина... мы развлекались, как могли 😂 ##мумийтролль ##карантин♬ Gollum's Song (From "The Lord of the Rings: The Two Towers") - The City of Prague Philharmonic Orchestra
Понятно, что TikTok любят и западные звезды! Вот лишь несколько из них.
Арнольд Шварценеггер
В своих видео Арнольд тренируется, катается на велосипеде под Queen, учит готовить правильные смузи, играет с сыном, начищает сапоги с дочерью, дрессирует ослицу Лулу и пони Виски и демонстрирует фиктивный шпагат.
@arnoldschnitzel
Quarantine lunch with my girls. How are your pets helping you through this? ##happyathome♬ original sound - arnoldschnitzel
Уилл Смит
Смит веселит подписчиков с помощью забавных спецэффектов, полетов не воздушном шаре и пластилиновой анимации.
@willsmith
Bend the universe to your Will.♬ original sound - willsmith
Энтони Хопкинс
Ганнибал Лектер записал пока только два видео. В одном из них он танцует под песню Дрейка Toosie Slide, а в конце бросает вызов Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру.
@anthonyhopkins
##Drake I’m late to the party... but better late than never. @oficialstallone @arnoldschnitzel ##toosieslidechallenge♬ original sound - officialanthonyhopkins
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!