Ср, 15.07.2020
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Названа причина смерти актрисы Наи Риверы, которую искали после исчезновения из лодки

ФОТО: Instagram/nayarivera

Недавно полиция обнаружила тело пропавшей актрисы, звезды сериала "Хор" Наи Риверы в озере Пиру на юге Калифорнии (США). После вскрытия стало известно, что она скончалась в результате несчастного случая.

Телеканал Fox News со ссылкой на пресс-релиз судмедэксперта округа Вентура (штат Калифорния) рассказывает, что вскрытие подтвердило, что женщина утонула - на ее теле не нашли признаков насилия или болезни. 

Ее биологические образцы также направят на экспертизу, которая покажет, принимала ли Ривера алкоголь или наркотики.

Однако полиция не склонна полагать, что в ее гибели как-то задействованы психотропные вещества.

Тело 33-летней актрисы обнаружили в озере Пиру в южной Калифорнии. Она пропала 9 июля во время прогулки по озеру со своим сыном. Его нашли спящим в лодке. Четырехлетний мальчик рассказал, что его мать прыгнула в воду и не вернулась.

Перед тем, как актриса пропала, она поделилась трогательным снимком с сыном. 

Голливудская актриса Ная Ривера играла в эпизодах сериалов "Коварные горничные", "Спасатели Малибу" и "C.S.I.: Майами". В 2011 году портал AfterEllen удостоил ее звания самой сексуальной женщины в мире, а спустя два года Ривера выпустила записанный совместно с рэпером Big Sean сингл Sorry.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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