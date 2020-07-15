Названа причина смерти актрисы Наи Риверы, которую искали после исчезновения из лодки

Телеканал Fox News со ссылкой на пресс-релиз судмедэксперта округа Вентура (штат Калифорния) рассказывает, что вскрытие подтвердило, что женщина утонула - на ее теле не нашли признаков насилия или болезни.

Ее биологические образцы также направят на экспертизу, которая покажет, принимала ли Ривера алкоголь или наркотики.

Однако полиция не склонна полагать, что в ее гибели как-то задействованы психотропные вещества.

Тело 33-летней актрисы обнаружили в озере Пиру в южной Калифорнии. Она пропала 9 июля во время прогулки по озеру со своим сыном. Его нашли спящим в лодке. Четырехлетний мальчик рассказал, что его мать прыгнула в воду и не вернулась.

Перед тем, как актриса пропала, она поделилась трогательным снимком с сыном.

Голливудская актриса Ная Ривера играла в эпизодах сериалов "Коварные горничные", "Спасатели Малибу" и "C.S.I.: Майами". В 2011 году портал AfterEllen удостоил ее звания самой сексуальной женщины в мире, а спустя два года Ривера выпустила записанный совместно с рэпером Big Sean сингл Sorry.