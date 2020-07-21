Клип Little Big набрал более 134 млн просмотров и вошел в историю

Напомним, 12 марта группа презентовала клип в эфире шоу "Вечерний Ургант", а 13 марта Илья Прусикин и Софья Таюрская стали гостями Ивана Урганта. Артисты признались, что на создание песни и клипа у них было всего 5 дней.

Little Big должны были представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2020", но из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили. Было принято решение, что участники могут представлять свою страну и на следующий год, но песни должны быть другими. Пока не известно, кто в следующем году будет представлять Россию на музыкальном состязании.