Клип Little Big набрал более 134 млн просмотров и вошел в историю

Клип Little Big "Uno" побил рекорд по просмотрам за всю историю конкурса "Евровидение". Об этом сообщается на Instagram-странице группы.
"Клип на песню "Uno" набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Eurovision", - написали музыканты.
Клип на песню "Uno" набрал 134 миллиона просмотров за 4 месяца и обошел видео израильской певицы Неты Барзилай "Toy".
Напомним, 12 марта группа презентовала клип в эфире шоу "Вечерний Ургант", а 13 марта Илья Прусикин и Софья Таюрская стали гостями Ивана Урганта. Артисты признались, что на создание песни и клипа у них было всего 5 дней.
Little Big должны были представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2020", но из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили. Было принято решение, что участники могут представлять свою страну и на следующий год, но песни должны быть другими. Пока не известно, кто в следующем году будет представлять Россию на музыкальном состязании.
Видео: Little Big - "Uno"
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!