Ср, 22.07.2020
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  • Девушка столкнулась лицом к лицу с диким медведем. Она была настолько спокойна, что сняла селфи

Видео ⟩ Девушка столкнулась лицом к лицу с диким медведем. Она была настолько спокойна, что сняла селфи

ФОТО: скриншот видео

Немного пугающий случай с хеппи-эндом предположительно произошел в Сан-Педро-Гарса-Гарсия (Мексика). Несколько девушек гуляли по экологическому парку Чипинке и наткнулись на дикого медведя, рассказывает BBC. 

Зверь сразу заинтересовался группой туристок: он подошел поближе, обнюхал и потрогал одну из девушек за плечи и ноги. Туристка, к которой он приблизился, не делала резких движений, а спокойно сделала селфи.

Особенно хорошо ее действия можно разглядеть с другого ракурса. Медведь при этом стоял за спиной девушки и нюхал ее волосы.

Исходя из концовки видеоролика, медведю стало неинтересно и он сам ушел.

Напомним, в конце мая RUS TVNET сообщал о том, что на севере Италии 12-летний подросток смог спастись от медведя, который шел за ним. Видеоролик случившегося сделал дядя ребенка, который подсказывал мальчику, как себя вести. 

На видео видно, как ребенок спокойно спускается по склону к родственникам, а зверь в итоге перестает следовать за ним. 

Обычно медведи нападают на людей, только когда защищают свою территорию или когда думают, что над ними нависла угроза. 

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