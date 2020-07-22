Видео ⟩ Девушка столкнулась лицом к лицу с диким медведем. Она была настолько спокойна, что сняла селфи

Зверь сразу заинтересовался группой туристок: он подошел поближе, обнюхал и потрогал одну из девушек за плечи и ноги. Туристка, к которой он приблизился, не делала резких движений, а спокойно сделала селфи.

Monterrey, Mexico today...girl took a freaking selfie with a black bear 😳😳😳#ThingsDumbPeopleDo pic.twitter.com/Eu3sbGPw8G — Gaby S. (@gabyserrar) July 18, 2020

Особенно хорошо ее действия можно разглядеть с другого ракурса. Медведь при этом стоял за спиной девушки и нюхал ее волосы.

A second video of the encounter emerges... 😶 pic.twitter.com/2LSJA1T38S — Gaby S. (@gabyserrar) July 18, 2020

Исходя из концовки видеоролика, медведю стало неинтересно и он сам ушел.

Напомним, в конце мая RUS TVNET сообщал о том, что на севере Италии 12-летний подросток смог спастись от медведя, который шел за ним. Видеоролик случившегося сделал дядя ребенка, который подсказывал мальчику, как себя вести.

На видео видно, как ребенок спокойно спускается по склону к родственникам, а зверь в итоге перестает следовать за ним.

Обычно медведи нападают на людей, только когда защищают свою территорию или когда думают, что над ними нависла угроза.