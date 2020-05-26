Видео ⟩ В Италии 12-летнего мальчика преследовал медведь. Ребенок знал, что делать, и спасся

К счастью, Алессандро незадолго до происшествия изучил особенности поведения при встрече с лесными животными, включая - встречу с медведем. Парню было известно, что нельзя смотреть животному в глаза, делать резкие движения и тем более - бежать. На видео видно, как ребенок спокойно спускается по склону к родственникам, а зверь в итоге перестает следовать за ним.

Обычно медведи нападают на людей, только когда защищают свою территорию или когда думают, что над ними нависла угроза. Так что лучше знать, что делать в случае, если вы столкнулись с дикими животным лицом к лицу. Напомним, наступило время, когда лесные звери гуляют со своими детенышами, и встречи людей с ними учащаются. В соцсетях появляются фотографии на эту тему, все больше происходит дорожно-транспортных происшествий. У многих отсутствуют понимание, опыт и знания, как вести себя в такой ситуации. Общество охотников Эстонии опубликовало несколько советов, пишет Rus.Postimees. Некоторые советы подойдут и для жителей Латвии!