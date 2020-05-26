Видео ⟩ В Италии 12-летнего мальчика преследовал медведь. Ребенок знал, что делать, и спасся

На севере Италии, в коммуне Спорминоре (провинция Тренто), 12-летний подросток смог спастись от медведя, который шел за ним. Видеоролик случившегося сделал дядя ребенка, который подсказывал мальчику, как себя вести. Об этом пишет Esquire со ссылкой на итальянское издание La Stampa.
Мальчик по имени Алессандро с родственниками приехал на отдых в Альпы. Пока родители обустраивали место для пикника, ребенок решил осмотреть окрестности и отправиться на поиски необычных камней. Однако внезапно из кустов вышел дикий медведь.
К счастью, Алессандро незадолго до происшествия изучил особенности поведения при встрече с лесными животными, включая - встречу с медведем. Парню было известно, что нельзя смотреть животному в глаза, делать резкие движения и тем более - бежать. На видео видно, как ребенок спокойно спускается по склону к родственникам, а зверь в итоге перестает следовать за ним.
Видео: В Италии 12-летнего мальчика преследовал дикий медведь
A voi il mio incontro con @‘orso di sta mattina sopra la malga Sporminore... pic.twitter.com/VN6QmAV9oV— Loris Calliari (@loriscalliari) May 24, 2020
В провинции Тренто насчитывается примерно 80-90 медведей.
Обычно медведи нападают на людей, только когда защищают свою территорию или когда думают, что над ними нависла угроза. Так что лучше знать, что делать в случае, если вы столкнулись с дикими животным лицом к лицу. Напомним, наступило время, когда лесные звери гуляют со своими детенышами, и встречи людей с ними учащаются. В соцсетях появляются фотографии на эту тему, все больше происходит дорожно-транспортных происшествий. У многих отсутствуют понимание, опыт и знания, как вести себя в такой ситуации. Общество охотников Эстонии опубликовало несколько советов, пишет Rus.Postimees. Некоторые советы подойдут и для жителей Латвии!
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