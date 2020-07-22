Кандидаты в мэры Риги: некоторые зарабатывают больше премьер-министра

Выдвинутые партиями кандидаты на должность мэра Риги - люди в основном состоятельные, у некоторых из них ежемесячные доходы даже выше, чем у премьер-министра, сообщает агентство LETA со ссылкой на Neatkariga.
Самый богатый из кандидатов - Валерий Петров (партия "Альтернатива").
Поданная им декларация должностного лица свидетельствует, что в прошлом году он заработал примерно 107 тыс. евро и имел 240 тыс. евро накоплений.
37 тыс. евро Петров заработал на должности консультанта Рижского центрального рынка, 57 тыс. евро - в Rīgas namu pārvaldnieks и еще 13 тыс. в Рижской думе.
Для сравнения, зарплата премьер-министра Кришьяниса Кариньша за год составила 66 тыс. евро.
Доходы Линды Озолы (Новая консервативная партия), Вилниса Кирсиса ("Новое единство") и Олега Бурова ("Честь служить Риге") в прошлом году немного превысили 80 тыс. евро.
Линда Озола, например, в прошлом году получила 48 тыс. евро от продажи недвижимости.
Вилнис Кирис, помимо зарплаты в Министерстве иностранных дел, Министерстве экономики и в Рижской думе, получил также дивиденды от Fors Fortis, где ему принадлежат доли капитала.
Олег Буров получил 37 тыс. евро за работу в думе, 15 тыс. евро в управлении Рижского свободного порта и 32 тыс. евро в банке Luminor Bank.
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