Канадец спас и откачал тонувшего койота. С этим чудом он плавал 10 дней

Как сообщает издание, мужчина сплавлялся на плоту по рекам Ред-Дир и Саскачеван, когда заметил кого-то в воде. До этого он слышал звуки "будто дрались собаки", но не придал им значения. Пытаясь разглядеть, кто же там в воде, путешественник сам упал в реку и с трудом забрался обратно на плот уже вместе с находкой.

Это оказался щенок койота. Джастин рассказал, что малыш был без сознания и не дышал. Его удалось откачать через непрямой массаж сердца.

Путешествие длилось 10 дней, при этом у Джастина не работала сотовая связь. Он приютил щенка и назвал его Йип-Йипом. Койот спал в его рюкзаке, ел его еду и оказался довольно ласковым.

По возвращении домой мужчина посоветовался с женой, и в итоге Йип-Йипа определили в Центр реабилитации дикой природы Саскачевана. Специалисты сообщили, что он постепенно отвыкает от людей, а это хороший признак - значит, щенок сможет быстро вернуться обратно в дикую природу.