"Балтийскому пузырю" конец? В Литве - значительный прирост случаев Covid-19

Согласно последней информации, в Литве заражение вирусом всего было констатировано у 2062 человек, в Эстонии - у 2051 человека, тогда как в Латвии - всего у 1228 человек.

В Литве до сих пор было сделано 515 797 анализов, в Эстонии - 118 576, а в Латвии - 197 035.

С середины июля в Литве за сутки число подтвержденных случаев Covid-19 редко когда было ниже десяти, а самый сильный рост был зафиксирован 24 июля, когда заражение открыли у 26 человек.

С 1 июля в Литве были зарегистрированы 92 "импортированных" случая заражения, и в последнее время растет и число случаев неизвестного происхождения. Зараженные приезжали в Литву из разных стран, в том числе Узбекистана, Швеции, России, Беларуси, Польши, Казахстана, Кот-д'Ивуара, Великобритании, Омана, а также из общей поездки нескольких человек, которые посетили Украину, Ирландию и Францию.

Как известно, в среду правительство Литвы решило, что с 1 августа в помещениях, в том числе в местах торговли и в общественном транспорте, снова будет нужно носить защитные маски. Их ношение не будет обязательным в местах общественного питания, на спортивных и культурных мероприятиях, но в этих случаях будут другие строгие требования.

Обязательное ношение масок в публичных местах, в том числе и на улице, Литва уже вводила в апреле, но постепенно смягчила и теперь требование носит рекомендательный характер.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига указал, что пока что о закрытии границ речи не идет.

"Очень надеюсь, что у Европы будет общая стратегия и не будет так, что каждое государство будет действовать отдельно, но в случае необходимости мы примем решение и раньше", - заявил он в четверг журналистам в Каунасе.

По словам министра, не планируется отменять и запланированные на октябрь выборы в Сейм.

Верига также сообщил, что в связи с обострение ситуации он сократит свой отпуск с пяти до четырех недель, кроме того, и в эти четыре недели будет приходить на работу каждую пятницу.