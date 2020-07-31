Перевощиков: 75% случаев Covid-19 связаны с поездками за границу

В целом, как и на прошлой неделе, заболеваемость сохраняется низкая, и все еще можно утверждать, что Латвия - одна из самых безопасных стран не только в ЕС, но и в мировом масштабе, добавил он.

По трем случаям, связанным с очагами инфекции в двух семьях, пока не удалось установить цепочку заражений, сказал специалист. Однако таких случаев немного, и их количество не растет.

Между тем в Европе уже две недели заболеваемость Covid-19 растет на 10-30%. Рост наблюдается в двух из каждых трех стран, причем он отмечен в многонаселенных странах.

В этой связи эпидемиолог в очередной раз напомнил о важности самоизоляции и социального дистанцирования. Люди заражаются в странах, где еще недавно были низкие показатели, а теперь наблюдается рост. Также есть случаи, когда лица, обязанные соблюдать самоизоляцию по возвращении из-за границы, не соблюдают ее.