Аналитики: волна вируса оказала на экономику Латвии умеренное влияние

Волна вируса Covid-19 оказала на экономику Латвии умеренное влияние, заявили агентству LETA банковские аналитики, комментируя данные быстрой оценки валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии за второй квартал.
Эксперт в области макроэкономики банка SEB Дайнис Гашпуйтис заявил агентству LETA, что второй квартал 2020 года стал наиболее трудным этапом в экономике, когда введение ограничений резко замедлило экономическую активность, в том числе в секторах, связанных с туризмом, общественным питанием и развлечениями.
"Из-за своевременных ограничений, гибкости предпринимателей и закалки со времен предыдущего кризиса экономика Латвии умеренно пострадала от волны вируса. Роль также сыграло то, что латвийская экономика основана не на тех отраслях, которые наиболее сильно пострадали от вируса",
- подчеркнул Гашпуитис.
Он добавил, что наиболее существенный спад произошел в странах Южной Европы. Спад экономики еврозоны составил 12,1% за квартал и 15% за год. Такие страны, как Франция, Италия и Испания, в настоящее время переживают такой же экономический спад, который Латвия пережила во время мирового финансового кризиса. Падение экономической активности в Германии также стало самым существенным за многие десятилетия.
"В настоящее время в экономических данных стран и затронутых отраслей мы наблюдаем тенденции восстановления. В третьем квартале, с учетом восстановления производства и потребления, продолжат поступать позитивные новости. Но вирус останется, по крайней мере, дольше, чем нам хотелось бы", - заявил Гашпуитис.
Он также отметил, что к осени безработица может возрасти, и ситуация снова станет более неопределенной, что может повлиять на потребительскую активность.
"В мире восстановление и прогресс в борьбе с вирусом будут неравномерными. Возможны также новые вспышки в Латвии, что может снова привести к ужесточению ограничений. Вирус из краткосрочного становится среднесрочным риском для латвийской и мировой экономики", - подчеркнул экономист, добавив, что наиболее важной задачей сейчас является правильно использовать предоставленные ресурсы, не так сильно фокусируясь на поддержании краткосрочной активности.
Он отметил, что первоочередными задачами являются ускорение внедрения устойчивых технологий, создание инфраструктуры, а также улучшение цифровых навыков населения. Также важны меры поддержки предпринимателей, чтобы избежать резкого роста безработицы осенью.
В свою очередь экономист банка Luminor Петерис Страутиньш заявил агентству LETA, что падение ВВП во втором квартале этого года было несколько большим, чем ожидалось, учитывая имеющуюся информационную базу, но это не удивительно, ведь неопределенность очень высока.
"Можно с большой уверенностью сказать, что в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом ВВП вырастет, но в отношении четвертого квартала опасения растут",
- сказал Страутиньш, добавив, что перспективы следующего и ближайших лет выглядят более светлыми благодаря стремительному развитию вакцин против коронавируса.
Он также отметил, что среди стран Балтии наименьшее снижение ВВП в этом году будет в Литве, чем она обязана работе по привлечению инвестиций и удаче, а самым глубоким кризис может быть в Эстонии, в экономике которой большую роль играет туризм и промышленность которой пострадала больше, чем в остальных странах Балтии.
"Ожидается, что ВВП Латвии в этом году сократится примерно на 5,5%. Это примерно половина спада, которого можно было ожидать в конце марта, основываясь на имеющейся на тот момент информации",
- сказал Страутиньш, добавив, что представление о ситуации в промышленности и торговле в этом году стремительно улучшается, а в сфере транспорта реализуется самый худший сценарий. Ситуация в торговле в ближайшее время может быть очень хорошей, тогда как для сферы строительства этот год может быть сложным, а следующие "угрожают" быть отличными, заявил эксперт.
Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш заявил агентству LETA, что сокращение ВВП на 9,8% во втором квартале было самым резким снижением экономической активности с 2009 года, но Латвия преодолела первую волну пандемии более успешно, чем большинство других стран Европейского союза (ЕС) и всего мира.
"Во втором квартале ВВП в еврозоне в целом снизился на 15% по сравнению с предыдущим годом. Это говорит о том, что экономический спад в Латвии в этом году будет значительно меньше, чем в других странах Европы",
- отметил Аболиньш.
Он указал на то, что для ограничения распространения Covid-19 в Латвии в течение двух месяцев была фактически приостановлена работа нескольких отраслей, в основном связанных с услугами, что также видно из данных по ВВП.
"Нам удалось относительно успешно справиться с первой волной Covid-19, и, в отличие от предыдущего кризиса, на этот раз страна имела возможность занимать средства для стимулирования экономики. Это, безусловно, помогло смягчить экономический спад, и первоначальное восстановление экономики было неожиданно быстрым. Думаю, что как в июне, так и в июле мы не сможем говорить о почти 10-процентном экономическом спаде", - сказал Аболиньш.
Он добавил, что розничная торговля уже в июне снова была в плюсе, и динамика потребления в Латвии в этот кризис существенно не отличается от стран Северной Европы.
"Поэтому все официальные прогнозы падения ВВП на 7-8% в этом году кажутся мне слишком пессимистичными. В первой половине года ВВП Латвии упал на 5,5%, а во второй половине года показатели ВВП определенно улучшатся. В июле потребление электроэнергии уже приближается к прошлогоднему уровню. Это хороший сигнал о восстановлении производства, число вакансий на рынке труда также растет. Поэтому в ближайшие месяцы прогнозы роста Латвии, вероятно, будут пересмотрены вверх", - заявил экономист, добавив, что ВВП Латвии в 2020 году, вероятно, покажет спад на 4-5%.
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