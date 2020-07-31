Аналитики: волна вируса оказала на экономику Латвии умеренное влияние

Эксперт в области макроэкономики банка SEB Дайнис Гашпуйтис заявил агентству LETA, что второй квартал 2020 года стал наиболее трудным этапом в экономике, когда введение ограничений резко замедлило экономическую активность, в том числе в секторах, связанных с туризмом, общественным питанием и развлечениями.

"Из-за своевременных ограничений, гибкости предпринимателей и закалки со времен предыдущего кризиса экономика Латвии умеренно пострадала от волны вируса. Роль также сыграло то, что латвийская экономика основана не на тех отраслях, которые наиболее сильно пострадали от вируса",

- подчеркнул Гашпуитис.

Он добавил, что наиболее существенный спад произошел в странах Южной Европы. Спад экономики еврозоны составил 12,1% за квартал и 15% за год. Такие страны, как Франция, Италия и Испания, в настоящее время переживают такой же экономический спад, который Латвия пережила во время мирового финансового кризиса. Падение экономической активности в Германии также стало самым существенным за многие десятилетия.

"В настоящее время в экономических данных стран и затронутых отраслей мы наблюдаем тенденции восстановления. В третьем квартале, с учетом восстановления производства и потребления, продолжат поступать позитивные новости. Но вирус останется, по крайней мере, дольше, чем нам хотелось бы", - заявил Гашпуитис.

Он также отметил, что к осени безработица может возрасти, и ситуация снова станет более неопределенной, что может повлиять на потребительскую активность.

"В мире восстановление и прогресс в борьбе с вирусом будут неравномерными. Возможны также новые вспышки в Латвии, что может снова привести к ужесточению ограничений. Вирус из краткосрочного становится среднесрочным риском для латвийской и мировой экономики", - подчеркнул экономист, добавив, что наиболее важной задачей сейчас является правильно использовать предоставленные ресурсы, не так сильно фокусируясь на поддержании краткосрочной активности.

Он отметил, что первоочередными задачами являются ускорение внедрения устойчивых технологий, создание инфраструктуры, а также улучшение цифровых навыков населения. Также важны меры поддержки предпринимателей, чтобы избежать резкого роста безработицы осенью.

В свою очередь экономист банка Luminor Петерис Страутиньш заявил агентству LETA, что падение ВВП во втором квартале этого года было несколько большим, чем ожидалось, учитывая имеющуюся информационную базу, но это не удивительно, ведь неопределенность очень высока.

"Можно с большой уверенностью сказать, что в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом ВВП вырастет, но в отношении четвертого квартала опасения растут",

- сказал Страутиньш, добавив, что перспективы следующего и ближайших лет выглядят более светлыми благодаря стремительному развитию вакцин против коронавируса.