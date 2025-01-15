Служба государственных доходов (VID) призывает налогоплательщиков до 20 января указать классификатор NACE своего основного вида деятельности, сообщили агентству LETA в службе.
VID призывает налогоплательщиков уточнить код основного вида деятельности
Для того чтобы коды классификатора NACE соответствовали значительным изменениям в структуре экономической деятельности за последнее десятилетие, а также стремительному развитию новых технологий, Европейской комиссией (Евростат) была разработана новая редакция NACE - 2.1.
Если в соответствии с переходной таблицей, созданной Центральным статистическим управлением, один из кодов NACE версии 2 для основного вида деятельности, ранее представленный в VID, изменяется на один из новых кодов NACE версии 2.1, налогоплательщику не нужно уведомлять VID, и изменение произойдет автоматически.
Однако если код NACE во 2-й редакции по основному виду деятельности, ранее сообщенный в VID, разделен на несколько кодов, налогоплательщик должен представить текущий код NACE версии 2.1 по основному виду деятельности до 20 января 2025 года.
Вид основной деятельности должен быть сообщен в системе электронного декларирования VID (EDS) в разделе "Документы/Создать новый документ/Формы регистрации налогоплательщика и изменения данных/Уведомление об основном виде деятельности налогоплательщика".
Если налогоплательщик полностью поменял ранее заявленный основной вид деятельности (вид деятельности с наибольшей долей в общем обороте) в 2024 году, об этом изменении необходимо уведомить VID до 1 мая 2025 года.
Вид основной деятельности должен быть сообщен в EDS в разделе "Документы/Создать новый документ/Формы регистрации налогоплательщика и изменения данных/Уведомление об основном виде деятельности налогоплательщика".
Заявленные в настоящее время основные виды деятельности и их соответствие фактическому положению дел можно проверить в базе данных VID, введя имя и регистрационный код налогоплательщика. Классификация кодов NACE доступна на сайте Центрального статистического управления, а также в документах EDS "Регистрация налогоплательщика (физического лица)" и "Уведомление об основном виде деятельности налогоплательщика".
VID поясняет, что заявленный вид основной деятельности должен соответствовать реальной ситуации и отражать принадлежность налогоплательщика к определенному сектору и сфере деятельности, чтобы налогоплательщик мог в полной мере реализовать свои налоговые права.
Если основной характер деятельности остается неизменным, информация об основном виде деятельности не требуется.
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