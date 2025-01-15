VID призывает налогоплательщиков уточнить код основного вида деятельности

Для того чтобы коды классификатора NACE соответствовали значительным изменениям в структуре экономической деятельности за последнее десятилетие, а также стремительному развитию новых технологий, Европейской комиссией (Евростат) была разработана новая редакция NACE - 2.1.

Если в соответствии с переходной таблицей, созданной Центральным статистическим управлением, один из кодов NACE версии 2 для основного вида деятельности, ранее представленный в VID, изменяется на один из новых кодов NACE версии 2.1, налогоплательщику не нужно уведомлять VID, и изменение произойдет автоматически.

Однако если код NACE во 2-й редакции по основному виду деятельности, ранее сообщенный в VID, разделен на несколько кодов, налогоплательщик должен представить текущий код NACE версии 2.1 по основному виду деятельности до 20 января 2025 года.

Вид основной деятельности должен быть сообщен в системе электронного декларирования VID (EDS) в разделе "Документы/Создать новый документ/Формы регистрации налогоплательщика и изменения данных/Уведомление об основном виде деятельности налогоплательщика".