Стало известно, как Евгений Петросян объявил Елене Степаненко о разводе

"Это было большой неожиданностью", - вспомнила Елена Григорьевна.

Она сказала, что рада, если все, что про Петросяна пишут - это правда. Что он счастлив с молодой женой и у пара родился ребенок.

Она объяснила, что Евгений Ваганович заговорил об этой где-то в 12 часов ночи.

"Я встала попить и еду на гастроли продолжительные по Сибири. И он мне говорит: "Ты знаешь, я хочу тебе сказать…".

Человек все говорит, и я так слушаю. А потом отвечаю: "Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю"", - рассказала она.

Напомним, что Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись спустя 33 года брака. Как пишут многочисленные СМИ, сейчас юморист женат на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Недавно артист даже перестал скрывать, что они семья и выставил совместное фото.