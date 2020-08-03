Пн, 3.08.2020
В кикбоксинге мне в своё время отбили мышцу на ноге так, что месяц не могла ходить. Пять раз ломали нос, ломали скуловую кость, руку, но это заживает и забывается. Агнесе Божа, боксёрша
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Фото ⟩ В Китае девушки позируют с книгами о Ленине на русском языке

ФОТО: https://twitter.com/toshihijimayo

В Китае есть своя соцсеть Weibo, в которой стали появляться снимки из фотосессий, на которых девушки позируют с книгами на русском языке. Об этом пишет "Медуза". 

Портал сообщает, что выбор книг довольно любопытный - это издания о Ленине, литература по металлообработке и даже ремонту эскалаторов.

Оказывается, за трендом следит пользовательница Twitter под ником "Самурай фруктовый удар". Она вот уже несколько лет собирает фотографии девушек из китайской соцсети Weibo, которые позируют с русскими книгами. 

К примеру, одна запечатлена на фото с книгой "Ленинские принципы внешней политики советского государства", другая девушка держит в руках "Метод контурного интеграла". Есть и те, кто позирует с русско-английским словарем.

В разговоре с TJournal она призналась, что специально ничего не искала. 

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