Фото ⟩ В Китае девушки позируют с книгами о Ленине на русском языке

Портал сообщает, что выбор книг довольно любопытный - это издания о Ленине, литература по металлообработке и даже ремонту эскалаторов.

Оказывается, за трендом следит пользовательница Twitter под ником "Самурай фруктовый удар". Она вот уже несколько лет собирает фотографии девушек из китайской соцсети Weibo, которые позируют с русскими книгами.

К примеру, одна запечатлена на фото с книгой "Ленинские принципы внешней политики советского государства", другая девушка держит в руках "Метод контурного интеграла". Есть и те, кто позирует с русско-английским словарем.

В разговоре с TJournal она призналась, что специально ничего не искала.

блин, мне так нравится как азиатки для фото сетов используют книжки с русскими названиями. И эти названия так ржачно не вписываются хд милашество pic.twitter.com/XHJtMoIgII — самурай фруктовый удар (@toshihijimayo) July 29, 2020

ТРЕД!

Русскоязычные книги в азиатских фотосетах📚📸 pic.twitter.com/S6RzMdCmBi — самурай фруктовый удар (@toshihijimayo) July 30, 2020