Вт, 4.08.2020
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Пожилую пару львов из зоопарка усыпили вместе, чтобы им не пришлось тосковать друг по другу

ФОТО: facebook.com/LAZoo/

Работникам лос-анджелесского зоопарка пришлось принять непростое решение - усыпить знаменитую среди посетителей пару любящих друг друга львов. Об этом было сообщено в официальном аккаунте зоопарка. 

Причиной послужило плохое состояние обоих зверей, они были уже весьма пожилыми, а также с множеством болезней. Усыпить их вместе было решено, чтобы паре не нужно было жить друг без друга.

"Хуберт и Калиса были важнейшей частью Лос-Анджелесского зоопарка. Сотрудники и посетители были тронуты их верностью друг другу. Львы приехали в зоопарк шесть лет назад и быстро завоевали наши сердца, пока мы наблюдали за их потрясающе красивой, уникальной связью. Как часто говорили: "‎Ты не увидишь Калису без Хуберта возле нее"‎. Поэтому, несмотря на то, что нам действительно очень тяжело прощаться со знаменитой парой, мы можем утешить себя тем, что они ушли вместе"‎, - приводит слова директора зоопарка Дэниза Веррета Esquire.

Оба льва появились на свет в разных местах - в Чикаго и в Сиэтле. Их знакомство произошло после того, как они были переведены в зоопарк Лос-Анджелеса. Это случилось в 2014 году. Именно с этого времени животные стали неразлучны. 

В природе львы могут прожить от десяти до четырнадцати лет, в неволе их возраст может достичь более двадцати лет.

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