Попалась! Жительница Латвии продавала в Интернете отданную на благотворительность одежду

"Проводили ревизию в шкафу, нашли много ненужной одежды, которую мы не используем ежедневно, и решили, что хотим отдать ее на благотворительность", - рассказала Лелде программе Bez Tabu.

Женщина была очень удивлена, когда обнаружила, что в Интернете продается одежда, которую она пожертвовала на благотворительность. Увидев знакомую рубашку в группе торговли одеждой, Лелде сначала ничего не заподозрила, но посмотрев больше фотографий, она поняла, что и платья, отданные ею нуждающимся, тоже продаются.

В профиле продавец одежды указала, что работает в Государственной полиции, а также активно делилась постами правоохранительных органов.

Лелде была уверена, что продавец работает в благотворительной организации Svētelī, куда она отдала свои вещи. "Когда увидела, что она из Госполиции, поняла, что это безумие", - говорит женщина.

Оказывается, в Svēteli может прийти любой желающий и, заплатив всего 2 евро, набрать полный мешок одежды.

С помощью Лелде Bez Tabu удалось договориться о встрече с продавцом одежды. Скрытая камера запечатлела торговку, которая призналась, что работала в Государственной полиции, но в настоящее время находится в декрете. Женщина рассказала, что купила одежду с рук - у какой-то девушки здесь, в Елгаве.

"Эту юбку я надела всего два раза - она мне не идет, - сказала она о вещи из гардероба Лелде. - Стоит 8 евро!".

Смотрите на видео, что было дальше, когда женщине сообщили, что потенциальный покупатель одежды - из программы Bez Tabu (сюжет на латышском языке):