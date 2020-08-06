Фото ⟩ Максим Галкин впервые проехал на мотоцикле

44-летний артист объяснил, что ранее опасался быстрой езды, но теперь все изменилось.

"Всю жизнь думал, что боюсь скорости! А вот ведь нет" - написал он.

На фотографиях, которые Максим разместил на своей Instagram-странице облачен в экипировку для мотогонщиков. В руках у юмориста шлем. Мотоцикл у Галкина ярко красного цвета, фирмы BMW.

Артист также записал сторис, на котором видно, как он выезжает из ворот своего особняка.

Подписчики и коллеги знаменитости положительно отнеслись к его новому способу передвижения.

"На фоне гаргульей ты особенно хорошо на нем смотришься", - оставила комментарий Ксения Собчак.

Ранее жена Максима Алла Пугачева раскрыла секрет семейного счастья.