Чт, 6.08.2020
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Фото ⟩ Максим Галкин впервые проехал на мотоцикле

Максим Галкин

ФОТО: https://www.instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru

Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин неожиданно продемонстрировал, что пересел на мотоцикл. 

44-летний артист объяснил, что ранее опасался быстрой езды, но теперь все изменилось.

"Всю жизнь думал, что боюсь скорости! А вот ведь нет" - написал он. 

На фотографиях, которые Максим разместил на своей Instagram-странице облачен в экипировку для мотогонщиков. В руках у юмориста шлем. Мотоцикл у Галкина ярко красного цвета, фирмы BMW.

Артист также записал сторис, на котором видно, как он выезжает из ворот своего особняка.

Подписчики и коллеги знаменитости положительно отнеслись к его новому способу передвижения. 

"На фоне гаргульей ты особенно хорошо на нем смотришься", - оставила комментарий Ксения Собчак. 

 Ранее жена Максима Алла Пугачева раскрыла секрет семейного счастья.

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