Лепс, Агутин, Стас Пьеха и другие российские звезды отказались выступать в Беларуси накануне выборов

Известно, что концерты должны были пройти 8 августа: в Бресте ожидались концерты группы "Леприконсы", Стаса Пьехи и Юлианны Карауловой, в Витебскс должен был приехать Григорий Лепс, Александр Панайотов и группа "Фабрика", в Гродно ждали Леонида Агутина и Владимира Преснякова, а в Гомеле - "Дискотеку Авария".

Любопытно, что сначала Григорий Лепс не собирался отменять концерт. Он объяснял, что его ждут люди и мероприятие должно состояться.

Однако позже в его соцсетях появилось заявление: "Дорогие друзья! Концерта в Витебске 8 августа не будет".

Леонид Агутин стал объяснять поклонникам, что его выступление не имеет отношения к агитации. Он очень любит белорусскую публику и скучает по ней. Позже артист сделал заявление, что решил удовлетворить просьбы своих подписчиков и не поедет в Беларусь.

"По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!" - указал он.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоятся выборы президента. ЦИК страны отказалась регистрировать в качестве кандидатов на пост главы государства основных соперников Александра Лукашенко. Двое кандидатов - Виктор Бабарико и Сергей Тихановский были арестованы. Другой кандидат - ВалерийЦепкало, в свою очередь, сообщил, что стало известно о возможном аресте, и покинул страну. На данный момент, единственным кандидатом от оппозиции осталась жена Тихановского Светлана.

Действующий президент страны Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.