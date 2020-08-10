Обрушился последний нетронутый шельфовый ледник Канады

Как сообщает AP, скорее это произошло из-за изменения климата. Этим летом температура воздуха в регионе на 5 градусов по Цельсию выше, чем в период с 1980 по 2010 год.

"Температура выше нормальной, прибрежные ветры и открытая вода перед ледником являются частью "рецепта" обрушения ледника", - написала канадская Ледовая служба в Twitter.

Когда кусок льда раскололся, был разрушен важный исследовательский объект, пресноводное озеро, которое находилось на леднике.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Спутниковые снимки показывают, что 43 процента шельфового ледника отломались, образовав куски толщиной до 80 метров.

"Целые города такого же размера. Это был самый большой нетронутый шельфовый ледник, и в принципе он разрушается", - сказал изданию Reuters эксперт по ледникам Люк Копленд.

В отличие от ледников, расположенных на суше, шельфовые ледники плавают в океане, и им обычно сотни и тысячи лет, и они очень толстые.

В Арктике температура воздуха повышается быстрее, чем где-либо в мире, что вызывает таяние ледников. Сегодня, например, полярные ледяные шапки тают в шесть раз быстрее, чем в 1990-е годы.