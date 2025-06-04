Что будет с ценами на электроэнергию после восстановления Estlink 2?

Возобновление работы электрического кабеля Estlink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию, может привести к снижению цен на электроэнергию в странах Балтии преимущественно в часы максимального спроса, сообщил агентству LETA директор департамента энергетики Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Янис Негрибс.
Он уточнил, что это произойдет лишь в случае отсутствия дефицита производства электроэнергии в Финляндии, который может ограничить снижение цен.
Опираясь на опыт прошлых лет, Негрибс предполагает, что в сравнении с последними шестью месяцами цены упадут прежде всего в пиковые утренние и вечерние часы, что, в свою очередь, снизит и среднесуточную стоимость электричества. В наиболее экономически активные дневные часы (с 8 утра до 6 вечера) цены, вероятно, останутся на нынешнем уровне, поскольку в это время суток цены уже стабильно низкие практически во всех ценовых зонах биржи электроэнергии Nord Pool - как в Скандинавии, так и в странах Балтии.
Руководитель энергетического департамента SPRK отметил, что межгосударственные соединения играют ключевую роль в энергообеспечении стран Балтии как с точки зрения надежности поставок, так и в формировании цен, однако их влияние ощущается не всегда.
В качестве примера он упомянул ситуацию прошлого года. И до 25 декабря, когда кабель Estlink 2 был поврежден, и после этого события цены на электроэнергию в Балтии держались стабильно средними с колебаниями в течение недели и особенно заметными перепадами в течение суток. Такая тенденция сохранилась и в 2025 году, став наиболее выраженной с апреля, когда в странах Балтии резко возросла доля промышленного производства солнечных электростанций (SES). Вклад SES наиболее заметен ежедневно примерно с десяти утра до шести вечера.
Повреждение кабеля Estlink 2 в конце 2024 года не вызвало прямой реакции рынка. Около 25 декабря и в последующие дни цены были сравнительно стабильными, хотя возможности импорта электроэнергии из Финляндии существенно снизились: из общей мощности соединений Estlink 1 и Estlink 2 в 1016 мегаватт (МВт) доступными оставались лишь 358 МВт, которые обеспечивал только кабель Estlink 1. Это значительно повлияло на энергетический рынок стран Балтии.
Негрибс пояснил, что повреждение Estlink 2 увеличило разницу в ценах между ценовыми зонами Nord Pool в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии. Особенно заметной эта разница стала в феврале 2025 года, когда в странах Балтии при ограниченных производственных мощностях цены были очень высокими, а в Финляндии оставались относительно низкими.
По словам Негрибса, полная доступность межгосударственных соединений может как снизить, так и повысить цены на электроэнергию в странах Балтии. Если в Финляндии цены низкие, то и в странах Балтии они значительно снижаются, особенно в часы пикового спроса. Если же цены в Финляндии высокие, это повышает стоимость электроэнергии и в странах Балтии. Поскольку перетоки электричества возможны в обе стороны, межгосударственные соединения способствуют выравниванию цен между регионами.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы на Estlink 2 в Балтийском море идут быстрее запланированного, и, по сообщению эстонского оператора системы передачи Elering, повторный запуск кабеля перенесен с середины июля на 25 июня.
Руководитель подразделения Estlink компании Elering Рейго Хауг сообщил, что поврежденный в декабре прошлого года якорем судна участок кабеля успешно извлечен, и теперь предстоит соединить резервный кабель длиной около километра с неповрежденными участками. "Как подготовительные, так и ремонтные работы идут успешно, задержек нет", - отметил он.
Кабель Estlink 2 возобновит работу 25 июня после завершения ремонта и успешного тестирования.
Напомним, что кабель Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля были повреждены 25 декабря 2024 года в экономической зоне Финляндии.
По подозрению в повреждении кабелей финские власти в конце декабря задержали судно Eagle S под флагом Островов Кука и отвели его на якорную стоянку в районе Порвоо. В начале марта судно было отпущено.
Открытый в 2014 году Estlink 2 имеет общую протяженность 170 километров, из них 145 километров составляют подводные кабели. Estlink 1 был введен в эксплуатацию в 2006 году, а в 2035 году Эстония и Финляндия планируют завершить строительство кабеля Estlink 3.
В последнее время в Балтийском море неоднократно фиксировались повреждения подводной инфраструктуры.
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