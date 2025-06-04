Что будет с ценами на электроэнергию после восстановления Estlink 2?

Он уточнил, что это произойдет лишь в случае отсутствия дефицита производства электроэнергии в Финляндии, который может ограничить снижение цен.

Опираясь на опыт прошлых лет, Негрибс предполагает, что в сравнении с последними шестью месяцами цены упадут прежде всего в пиковые утренние и вечерние часы, что, в свою очередь, снизит и среднесуточную стоимость электричества. В наиболее экономически активные дневные часы (с 8 утра до 6 вечера) цены, вероятно, останутся на нынешнем уровне, поскольку в это время суток цены уже стабильно низкие практически во всех ценовых зонах биржи электроэнергии Nord Pool - как в Скандинавии, так и в странах Балтии.

Руководитель энергетического департамента SPRK отметил, что межгосударственные соединения играют ключевую роль в энергообеспечении стран Балтии как с точки зрения надежности поставок, так и в формировании цен, однако их влияние ощущается не всегда.