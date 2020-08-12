Фото ⟩ В Риге открылся новый секс-клуб

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В прошлый четверг, 6 августа, в центре Риги открылся новый секс-клуб для взрослых Bunker.
Клуб принадлежит эстонскому бизнесмену, который уже является владельцем старейшего свингер-клуба в Таллинне - Club 69.
Цель клуба - организация различных тематических секс-вечеринок (для свингеров, геев, БДСМ и др.)
Торжественное открытие было предназначено только для мужчин, а в субботу и женщины могли посетить новое заведение и побывать на БДСМ-вечеринке. В ней приняли участие представители различных фетиш-групп с тематическими шоу-программами, а также желающие могли бесплатно сделать пирсинг.
Галерея: Bunker Club Riga
Новый клуб находится на ул. Алфреда Калниня, 4, в 50 метрах от еще одного тематического заведения - TOP Club.
Bunker Club открыт каждый день с 16:00 до позднего вечера.
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