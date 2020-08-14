Задержанные в Беларуси бойцы "Вагнера" вернулись в Россию

Еще один россиянин остался в Беларуси, так как помимо российского, у него есть еще и белорусский паспорт.

Напомним, менее чем за две недели до президентских выборов в Беларуси под Минском были задержаны 32 боевика "частной военной компании (ЧВК) Вагнера". Еще одного человека обнаружили и задержали на юге страны.

По меньшей мере девять человек были внесены как российские наемники в базу данных украинского сайта "Миротворец", где публикуется информация о тех, кто участвует в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов. Белорусские правоохранительные органы предполагают, что задержанные россияне прибыли в страну для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.