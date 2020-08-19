Врач: у Михаила Ефремова не было настоящего инсульта

Согласно выписке из больницы, основной диагноз Ефремова - "повторные транзиторные ишемические атаки".

"Это функциональное состояние, оно может возникать на фоне острого спазма сосудов, в основном артерий. И там изменения носят преходящий характер", - пояснил невролог.

По его словам, такое состояние зачастую называют микроинсультом.

На практике это означает, что у человека происходят такие же изменения состояния, как при инсульте - могут отказывать ноги, руки, нарушаться речь, страдать мимика лица, но через 24 часа все восстанавливается.

Агентство ТАСС, ссылаясь на выписку, добавляет, что в качестве сопутствующих заболеваний у актера также выявили хроническую обструктивную болезнь легких средней степени тяжести, стеноз внутренней сонной артерии и бронхиальную астму.

Напомним, 11 августа, перед заседанием суда Пресненского района Москвы Ефремову стало плохо, после чего он был госпитализирован. По словам адвоката Эльмана Пашаева, его подзащитный перенес инсульт. Слушание было перенесено на 18 августа.

Выписанный из больницы Ефремов его посетил. На нем стало известно, что старший сын погибшего водителя потребовал компенсацию в 6,5 миллиона рублей (чуть более 74 тысяч евро), а жена и младший сын подали иск к Михаилу Ефремову на 1 рубль (0,011 евро).

"Грязные деньги Ефремова нам не нужны. И не нужны были никогда, они запачканы кровью Сергея Захарова.

Мы не можем вернуть нашего Сергея. Но надеемся, что этим заявлением спасем другие, бесценные для кого-то жизни. Мы хотим привлечь внимание общества для того, чтобы этот образец циничности наконец понес наказание в назидание другим", - в рамках судебного заседания 18 августа зачитал иск от семьи адвокат Александр Добровинский.

В среду, 19 августа, в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по резонансному делу. Оно прерывалось на короткий срок из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает РИА "Новости". Ожидается, что на сегодняшнем слушании показания даст и сам Ефремов.

Контекст: Михаила Ефремова обвиняют в том, что в начале июня он в пьяном виде спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Согласно уголовному обвинению, актеру грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.