Оксана Самойлова оправдалась за возвращение к мужу: "Хватит упрекать меня"

"Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем! Я честно все рассказала и честно сказала, что понятия не имею, правильно поступила или нет.

Но мне, очевидно, виднее, чем всем тем, кто раздает советы. Это моя жизнь, понимаете?" - указала она.

Оксана пояснила, что это ее жизнь, а не жизнь подписчиков. Ее муж и ее дети.

"Вы со своими делайте что хотите. Я никого ни к чему не призываю и не говорю: "Делай, как я!" Не делайте, как я! Думайте своей головой и чувствуйте своим сердцем!

Живите свою жизнь, не оглядываясь на окружающих! Если я ошиблась - это мои ошибки и мои уроки. На вас это ни как не отразится, понимаете?" - отметила она.

Напомним, после того, как Самойлова родила четвертого ребенка Джиган ушел в загул и попал в наркологическую клинику. 32-летняя модель тогда публично призналась, что устала от вранья и пьянок мужа и приняла решение развестись. Но позже, когда супруг прошел лечение и принял решение исправиться, красавица его простила.