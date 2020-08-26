Пт, 28.08.2020
Застрелите меня сегодня. Я поставил его на колени и сказал просить прощения. Если это насилие - пожалуйста, можете меня распять. Андрей Мединьш, пробст "Общины горного благословения"
Андрей Мединьш, пробст "Общины горного благословения"

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  • Россиянку избили из-за "непристойных видео" в TikTok. В нападении призналось "Мужское государство"
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Видео ⟩ Россиянку избили из-за "непристойных видео" в TikTok. В нападении призналось "Мужское государство"

ФОТО: скриншот видео

TikTok-блогер Яна Леонова сообщила в сториз в Instagram о нападении. Видео в аккаунте девушки больше недоступны, кадры опубликовало РИА "Новости".

Видео из сториз Яны:

Согласно словам Яны, она возвращалась домой, когда неизвестный злоумышленник в маске подъехал к ней на самокате и несколько раз ударил по лицу. Он крикнул, что подобное она заслужила "своими непристойными видео".

Девушка после нападения сразу поехала в травмпункт, чтобы зафиксировать побои. В полицию она также обратится. 

Случившееся прокомментировал в своем Telegram основатель паблика "Мужское государство" Владислав Поздняков.

"Мой подписчик ее выследил, после чего та отправилась в больничку", - сказал он, добавив, что Яна "провоцировала людей".

В свою очередь, Леонова говорила о том, что начала получать угрозы после публикации видео, где она исполняет танец в образе католической монахини. Как отмечает РИА "Новости", девушка говорила позднее, что не желала своим танцем задевать чувства верующих.

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