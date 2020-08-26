Видео ⟩ Россиянку избили из-за "непристойных видео" в TikTok. В нападении призналось "Мужское государство"

Видео из сториз Яны:

Согласно словам Яны, она возвращалась домой, когда неизвестный злоумышленник в маске подъехал к ней на самокате и несколько раз ударил по лицу. Он крикнул, что подобное она заслужила "своими непристойными видео".

Девушка после нападения сразу поехала в травмпункт, чтобы зафиксировать побои. В полицию она также обратится.

Случившееся прокомментировал в своем Telegram основатель паблика "Мужское государство" Владислав Поздняков.

"Мой подписчик ее выследил, после чего та отправилась в больничку", - сказал он, добавив, что Яна "провоцировала людей".

В свою очередь, Леонова говорила о том, что начала получать угрозы после публикации видео, где она исполняет танец в образе католической монахини. Как отмечает РИА "Новости", девушка говорила позднее, что не желала своим танцем задевать чувства верующих.