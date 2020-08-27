Фото ⟩ Новый модный тренд - защитные маски на цепочке

Помните специальные цепочки для очков? Теперь они украшают и медицинские маски! Об этом рассказывает Metro.
Помимо резинок по бокам дополнительно к маскам теперь крепятся еще и длинные цепи. Согласно словам модных экспертов, данная конструкция схожа с очками с прикрепленным к дужкам шнурком, позволяющим повесить аксессуар на шею.
"Более того, это удобно, поскольку маска всегда находится рядом с вашим лицом: вам не нужно каждый раз перед входом в магазин искать ее в сумке",
- подмечают специалисты.
Теперь данный аксессуар является настоящим трендом, и его можно найти в наличии у многих онлайн-шоурумов в Instagram. Блогеры также уже активно носят данные цепи.
Материалом для цепей может быть все что угодно: начиная от драгоценных металлов, заканчивая пластмассовыми бусинами.
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