Пт, 28.08.2020
Лукашенко считает, что настоящая политика – это именно тот тип политики, которую он практикует. В конце концов, это человек, у которого когда-то были амбиции стать Царем всея Руси. Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"

Фото ⟩ Новый модный тренд - защитные маски на цепочке

ФОТО: instagram.com/sincerely_sanam/

Помните специальные цепочки для очков? Теперь они украшают и медицинские маски! Об этом рассказывает Metro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miami Mask Chains (@miamimaskchains) on

Помимо резинок по бокам дополнительно к маскам теперь крепятся еще и длинные цепи. Согласно словам модных экспертов, данная конструкция схожа с очками с прикрепленным к дужкам шнурком, позволяющим повесить аксессуар на шею.

"Более того, это удобно, поскольку маска всегда находится рядом с вашим лицом: вам не нужно каждый раз перед входом в магазин искать ее в сумке",

- подмечают специалисты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ☆ Karly ☆ (@magicthisway) on

Теперь данный аксессуар является настоящим трендом, и его можно найти в наличии у многих онлайн-шоурумов в Instagram. Блогеры также уже активно носят данные цепи.  

Материалом для цепей может быть все что угодно: начиная от драгоценных металлов, заканчивая пластмассовыми бусинами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ⛓Haute Mask Chains⛓ (@sincerely_sanam) on

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ
Back