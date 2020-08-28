Как научить школьника с умом обращаться с карманными деньгами?

Деньги - не злая бука

Деньги - финансовый инструмент во всем мире, потому хорошо говорить об их существовании, значении и обращении со своими детьми - понимание ребенка формируется с детства и семья - это то место, где ребенок впервые встречается с деньгами. Не бойтесь говорить о том, как деньги зарабатываются, о ценах товаров и о том, что семья может и не может себе позволить.

Осознанность трат

Детям школьного возраста удобнее всего давать определенную сумму на карманные расходы - лучше всего дать деньги на неделю, что позволит постепенно понять, как используются средства, и распределять бюджет на каждый день. Со школьником нужно обговорить то, как распределить деньги - создайте для ребенка чувство того, что этот аспект важен.

Также необходимо обсудить, что делать, если деньги остались - может ли ваш ребенок потратить их в тот же день, отложить на следующий или положить в копилку.

Если ребенку предоставили дебетовую карту, то проводите регулярные тесты с совместными платежами, которые позже научат ребенка быть самостоятельным, даже без прямого родительского надзора.

Чтобы способствовать еще большей осведомленности, желательно каждую неделю изучать с ребенком его траты и накопления, а также анализировать их - это создаст большее понимание, которое в будущем сможет научить ребенка намного проще управлять своими собственными средствами.

Привычка копить

Подобно родителям, которые откладывают деньги и ставят перед собой цель, например, на более крупную покупку, дети могут стремиться к тому, чего они давно желали. Всем хорошо известно, что самая большая ценность у того, о чем долго мечтал и на что копил собственными силами, а не у того, что подарили! Приобретите для ребенка копилку, в которой он каждый день сможет оставлять непотраченные деньги. Смотря на то, как копилка наполняется, может появиться мотивация не тратить деньги на ненужные мелочи, что, в свою очередь, в будущем может научить логическому и практическому управлению с деньгами.

Если у ребенка есть дебетовая карта, введите дома традицию, согласно которой оставшиеся карманные деньги будут переводится на сберегательный счет - видя сумму, которая растет каждую неделю, ребенок почувствует мотивацию и тщательно обдумает, на что эти деньги можно было бы потратить.

Бонусы

Если у вашего ребенка есть дебетовая карта, и он является социально активным, познакомьте его с преимуществами карты, например, со скидками, которые могут быть в кино, парке аттракционов или кафе. Если дебетовая карта дает дополнительные скидки, у ребенка сформируется понимание о сберегательных привычках, а также появится понимание работы программ лояльности.

Дисциплина

Если бюджет ребенка все же был потрачен раньше времени - уже в среду или четверг, строго стойте на том, что дополнительных финансов не будет до следующей недели. И в "мире взрослых" люди учатся распоряжаться зарплатой, контролируя свои финансы до следующей зарплаты. Если так случилось, обсудите случившееся и позвольте почувствовать последствия данной ситуации, чтобы в будущем ребенок понимал последствия.

Отрицательные аспекты денег

Рассмотрите и риски - обсудите, как бюджет можно умно разделить на все дни, сколько средств нужно в среднем на продукты, а сколько - на закуски и развлечения. Также учитывайте все возможные дополнительные факторы, потому что вы знаете своего ребенка лучше всего - убедитесь, чтобы не вышло ситуации, в которой ребенок тайно готов умереть с голоду, чтобы сэкономить деньги.

Рекомендуется также обговорить и то, как хранить деньги, например, куда класть кошелек и сколько брать с собой каждый день, чтобы не получилось так, что кошелек со всеми недельными деньгами потерялся или был украден. Также важно поговорить о публичном показе денег, поскольку, к сожалению, подобные действия могут привести к негативным последствиям. Также необходимо обсудить то, как действовать, если кто-то хочет отнять деньги у ребенка.

Статья вышла в сотрудничестве с A/S Swedbank.