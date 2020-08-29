Фото ⟩ Этот культовый предмет мебели покупают в IKEA каждые пять секунд

Книжный стеллаж Billy - один из старейших предметов мебели, производящихся в знаменитом концерне. Это также один из самых популярных товаров, который год за годом остается на вершине списка продаж IKEA.

Считается, что каждые пять секунд книжная полка с человеческим именем Billy находит своего хозяина.

Книжный стеллаж Billy ФОТО: Фото производителя / ikea.ee

Впервые появившаяся в продаже в 1979 году, полка доказала свою неподвластность времени - более четырех десятилетий спустя она остается такой же современной и стильной, как и в первые дни продаж, считает 9now.nine.com.au.