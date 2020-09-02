Фото ⟩ Принц Гарри и Меган Маркл посадили любимые цветы принцессы Дианы

Садовые работы прошли в дошкольном образовательном центре Assistance League в Лос-Анджелесе, куда принц Гарри и его жена Меган приехали без предупреждения. Герцоги посадили несколько цветов.

Брат принца Уильяма привез с собой любимые цветы своей матери - незабудки.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Пара была в защитных масках, они не стеснялись копаться в грядках и сидеть на коленях. Затем супруги вместе с воспитанниками детского сада читали сказки про овощи и пели песни.

Принцесса Диана умерла в возрасте 36 лет в результате автомобильной аварии, которая произошла 31 августа 1997 года в туннеле в Париже.

ФОТО: Reuters/ScanPix