Ср, 2.09.2020
Спиливание деревьев в парке Marss - это трагедия, которую допустил цинизм правительства. Мы надеемся, что это последний раз, когда правительство позволяет себе так открыто игнорировать желания общественности и округи. Это ясная политическая игра, в которой проиграли жители округи Тейки. Селина Ванцане, председатель общества округи Тейки
Селина Ванцане, председатель общества округи Тейки

Фото ⟩ Принц Гарри и Меган Маркл посадили любимые цветы принцессы Дианы

ФОТО: Reuters/ScanPix

В честь 23-й годовщины со дня смерти принцессы Дианы герцоги Сассекские посадили любимые цветы матери принца Гарри.

Садовые работы прошли в дошкольном образовательном центре Assistance League в Лос-Анджелесе, куда принц Гарри и его жена Меган приехали без предупреждения. Герцоги посадили несколько цветов.

Брат принца Уильяма привез с собой любимые цветы своей матери - незабудки.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Пара была в защитных масках, они не стеснялись копаться в грядках и сидеть на коленях. Затем супруги вместе с воспитанниками детского сада читали сказки про овощи и пели песни.

Принцесса Диана умерла в возрасте 36 лет в результате автомобильной аварии, которая произошла 31 августа 1997 года в туннеле в Париже.

ФОТО: Reuters/ScanPix

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