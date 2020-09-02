Фото ⟩ Принц Гарри и Меган Маркл посадили любимые цветы принцессы Дианы

В честь 23-й годовщины со дня смерти принцессы Дианы герцоги Сассекские посадили любимые цветы матери принца Гарри.
Садовые работы прошли в дошкольном образовательном центре Assistance League в Лос-Анджелесе, куда принц Гарри и его жена Меган приехали без предупреждения. Герцоги посадили несколько цветов.
Брат принца Уильяма привез с собой любимые цветы своей матери - незабудки.
Пара была в защитных масках, они не стеснялись копаться в грядках и сидеть на коленях. Затем супруги вместе с воспитанниками детского сада читали сказки про овощи и пели песни.
Принцесса Диана умерла в возрасте 36 лет в результате автомобильной аварии, которая произошла 31 августа 1997 года в туннеле в Париже.
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