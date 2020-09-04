Бусулис о ситуации в Брукне: "Полоть картошку и колоть дрова - не думаю, что это трудная работа"

Он объяснил, что не защищает и не осуждает Мединьша. Кроме того, никто не знает, как было на самом деле.

"То, что подростки и молодежь стали безответственными к себе и родителям, это, конечно, зависит от воспитания. Я вижу, читаю, чувствую, что молодежи не нравится работать и не нравится брать на себя ответственность. Это зашло далеко не только в семье, но и в обществе. Поэтому ничего другого не остается, как ехать туда [в Брукну - прим. редактора]", - сказал Бусулис.

По его мнению, самое главное - это работа на свежем воздухе, которую Мединьш поручает молодежи.

"Полоть картошку и колоть дрова - не думаю, что это трудная работа для подростка, которому 16 или 18 лет. Думаю, если бы работа была выполнена вовремя и правильно, то никаких проблем бы не было", - заметил музыкант.

Кредо общины, которую в 2001 году основал Мединьш, его семья и единомышленники - "Бог, природа и труд". Однако описываемую общиной идиллию нарушила Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI), сотрудники которой совместно с представителем Бюро омбудсмена констатировали, что дети там заняты на сельскохозяйственных работах по 10-12 часов в день без возможности получить медицинскую помощь, а в случае проступков их наказывают, ограничивая в еде.

Первичная проверка в общине проводилась как реакция на предоставленную частным лицом информацию о возможных нарушениях прав детей, в том числе физическом и эмоциональном насилии.

Во время первой проверки руководитель общины не смог точно назвать количество детей в общине, а также уклонялся от предоставления информации о законных представителях детей и не представил документы, поясняющие, на каких основаниях дети были переданы на его попечение, сообщили в VBTAI. Выяснилось, что проживающие в поместье несовершеннолетние несоразмерно большое количество часов в день заняты на сельскохозяйственных работах, а если ребенок не выполняет установленную дневную норму, работа продолжается и в ночное время.

В случае каких-либо проступков одним из видов наказания являлось ограничение в пище - дети вынуждены были жить на хлебе и воде.

Было констатировано, что проживающие в общине дети не имеют доступа к медицинской помощи в случае необходимости. VBTAI также получила информацию о случаях, когда дети чувствовали себя плохо или даже теряли сознание из-за долгого рабочего дня и отсутствия воды во время работы в поле на жаре.

Община, в свою очередь, считает, что является центром альтернативного лечения зависимостей. В отношении детей инспекция с целями общины не согласна. 20 августа VBTAI и Бюро омбудсмена провели повторную проверку. Информация о ее результатах передана для дальнейшей оценки в Государственную полицию, Продовольственно-ветеринарную службу и Государственную трудовую инспекцию.