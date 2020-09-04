Полицейские и военные собаки в США не носили бронежилеты. 10-летний мальчик решил это изменить

Два года назад при просмотре передачи о кинологической службе Брэдли обратил внимание на то, что полицейские собаки не защищены так, как люди. Выяснилось, что подобная экипировка для четвероногих полицейских не предусмотрена.

"Мы вместе смотрели шоу, и я даже не заметила, что у собаки не было бронежилета. Я удивлена, что восьмилетний ребенок увидел в этом проблему и смог найти решение",

- слова матери мальчика Лии Торнабене.

Тогда мальчик вместе с семьей решили создать фонд Brady’s K9 Fund для сбора средств на бронежилеты служебным собакам.

При помощи платформы GoFundMe юноша смог приобрести первые четыре жилета.

С тех пор у мальчика получилось собрать более 315 000 долларов и снабдить защитой более 257 собак из 23 штатов. Он также поставлял бронежилеты для военных собак в Афганистане и Канаде.

Некоторое время назад по инициативе Брэди в Огайо недалеко от родного города парня был создан парк для собак.