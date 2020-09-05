В Риге снизились цены на дизельное топливо, в Вильнюсе цены растут

На этой неделе дороже всего бензин стоил в Таллине, дешевле всего - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" цена на бензин 95-й марки сохранилась на прежнем уровне - 1,139 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 1% - до 1,139 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки выросла на 0,9% до 1,116 евро за литр, тогда как цена дизельного топлива сохранилась на уровне 0,976 евро за литр.

В Таллине цены на топливо за неделю не изменились. Бензин 95-й марки на АЗС "Circle K" стоил 1,259 евро за литр, дизельное топливо - 0,999 евро за литр.

Цены на автогаз на этой неделе в Риге и Вильнюсе не изменились. В Риге литр автогаза стоил 0,535 евро, в Вильнюсе - 0,503 евро. В Таллине автогаз подорожал на 1,2% - до 0,574 евро за литр.