Курьер взялся перевезти котят в Эстонию через закрытую границу, но бросил умирать в камере хранения в Петербурге

Жительница Силламяэ, Эстония, Лилия купила котенка редкой породы Петерболд или Петербургский сфинкс у заводчицы из Северной столицы России Анны Осиповой. Еще одного котенка там же купила Алина из Таллинна. Женщины нашли курьера, который взялся перевести котят через закрытую границу, поскольку, якобы имел право въехать в Эстонию по работе. Но в Нарве курьер так и не появился, и есть большие сомнения, что он вообще пересекал границу, пишет Rus.Postimees.
Курьер постоянно менял "легенду"
"Из-за того, что граница закрыта, но некоторые люди могут ее переходить, они помогают, - рассказала заводчик из Петербурга Анна Осипова. - У нас всё официально, мы делаем все бумаги на вывоз. Просто подвозим в Ивангород, человек берет котенка или щенка и как со своим переходит границу. Официальная доставка в Финляндию стоит 500 евро, в Эстонию - 400 евро, но через Псков, потому что через Нарву сейчас можно привезти животное только себе. Но на тот момент мы не нашли официальный вариант, а нашли вот этого человека"
Владелица одного из котят - Алина из Таллинна - рассказала, что купила котенка еще в марте. Но к тому времени, как ему в Петербурге сделали все прививки, границы оказались закрыты из-за пандемии.
"Мы несколько месяцев не знали, что делать. И тогда я наткнулась на группу "Граница Нарва-Ивангород" и заметила, что там многие предлагают свои услуги - ходят через границу по работе, не сидят в карантине, - сказала она. - Кто-то из людей просил что-то перенести, и этот человек предложил свою помощь. Я увидела его сообщение и написала ему. Так мы с ним договорились, что он без проблем перенесет котят. Дальше с ним общалась уже Анна, оформляла на него документы".
Мужчина представился Игорем Марковым - юристом из Таллинна, бывшим работником эстонской таможни. Но получив котят от Анны в Санкт-Петербурге, он просто исчез.
"На следующий день, когда он не пересек границу, мы умоляли вернуть котят, за деньги сказать, где они. Он над нами издевался 12 дней! И до сих пор издевается, он отвечает в WhatsApp", - рассказала Анна Осипова из Петербурга.
Игорь принял котят от заводчицы в Петербурге днем в пятницу 31 июля и обещал перейти границу тем же вечером.
"Вечером он говорил, что находится в Кингисеппе, потом на границе… На звонки и сообщения он отвечал, но только врал, - рассказывает Алина. - В пятницу мы его долго ждали у границы. На следующий день он врал, что его задержали на границе, и он принесет котят, но снова врал. Потом говорил, что котята в Таллинне, что котята в Литве… Он постоянно отвечал на сообщения, но очень сложно было понять, пересекал ли он вообще границу".
Алина с матерью приехали из Таллинна в Нарву и все выходные провели в приграничном городе в ожидании курьера с котятами. Но он так и не появился, хотя продолжал выдвигать все новые и новые версии происходящего.
Только через 12 дней после исчезновения котят на пост об этой истории в интернете откликнулась сотрудница магазина Prisma на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге - там, где заводчица передала сумку-переноску с котятами курьеру.
Оказалось, что котята в тот день вообще не покидали магазин и вполне могли задохнуться, если бы их не нашли вовремя.
"В пять часов они делали передачу, и в 12 часов ночи работница этого магазина нашла котят в ячейке камеры хранения. Этот магазин находится в пяти минутах от места, где он прописан. То есть он взял котят, взял деньги, оставил их там и ушел, - говорит Алина и добавляет. - Он мог бы на этом заблокировать нас и забыть, но почему-то на протяжении двух недель продолжал общаться, издеваться над нами".
Сами провели расследование
Анна Осипова из Санкт-Петербурга говорит, что этот курьер не впервые берет деньги за перевозку, берет груз в России, но ничего не перевозит:
"Этот товарищ продолжает орудовать, предлагать перевозку техники в разных эстонских группах, хотя он сам невыездной, у него три судимости. Благодаря нам о нем уже известно, нашли его фотографии, но он до сих пор предлагает свои услуги - устройство в университет в Таллинн, перевозка техники и много чего еще. В нашем случае он поступил страшнее всего".
Алина из Таллинна рассказала, что много людей в соцсетях откликнулись и помогли собрать информацию об Игоре. Анна Осипова рассказала, что это было целое расследование: нашли адрес прописки курьера в Петербурге, его родственников и бывшую жену в Петрозаводске, которая рассказала, что Игорь был трижды судим за мошенничество и задолжал по алиментам почти полмиллиона рублей. По российскому закону, с таким долгом он не может покинуть РФ, но утверждает, что находится в Эстонии.
"Нашли паспортные данные, нашли всё за два дня. Третьего августа я пришла в полицию с полным списком - сделала их работу сама. Он просто не понял, с кем связался!" - заявила владелица петербургского питомника.
Правда, с тех пор никаких новостей о расследовании не было, сетует заводчица. Она считает, что полиция бездействует.
Алина рассказала, что бывшая жена Игоря и петербургские полицейские сообщили, настоящая фамилия Игоря - не Марков, а Воробьев. Также в документах для перевозки котят нужно было указать номер машины, и Игорь сообщил чужой номер.
По словам девушки, во время этого расследования откликнулись еще несколько пострадавших. Причем, судя по их рассказам, курьера даже сложно назвать обычным мошенником - он вел себя странно и не столько выманивал у клиентов деньги, сколько доставлял им массу проблем.
Курьер уверяет, что мошенник здесь не он
Корреспонденту Rus.Postimees удалось дозвониться до Игоря. Он сказал, что не может ничего перевезти через границу, поскольку граница закрыта, а он находится в Эстонии, постоянно живет в Таллинне. При этом он ответил по российскому номеру, и в этот момент, по данным мобильного оператора, находился в российской сети Петербурга или Ленинградской области (впрочем, в российской сети можно находиться также и в Нарве или Нарва-Йыэсуу, но никак не в Таллинне).
"Не было такого, какие котята? Я могу взять только документы, лекарства какие-то, и только тогда, когда я еду. Но сейчас я в Эстонии нахожусь, а граница закрыта", - сказал Игорь.
По словам Игоря, один знакомый ему рассказывал, что в Facebook обсуждали историю с двумя котятами, но он удивился, что в чем-то обвинили именно его. Игорь назвал мошенницей владелицу питомника Анну Осипову. Он сказал, что мог бы подать на нее в суд за мошенничество и клевету:
"Мошенников же много, вы знаете! То с карточек деньги списывают, то "электрики" какие-то по домам ходят, то еще кто-то, понимаете? И зачем-то меня приплели, да еще и с котятами, да еще из России".
По ходу разговора Игорь Марков вспомнил, что знакомый рассказывал ему, будто владелица питомника берет с покупателей деньги, но не отдает котят.
"Сейчас одни мошенники кругом, никому верить нельзя", - резюмировал он.
Добрались до хозяев уже десятимесячными
На самом деле, котята все-таки добрались до покупателей.
"Котенок у меня, вот, рядом сидит", - сказала по телефону Алина из Таллинна.
Котята - мальчик и девочка - смогли пересечь эстоно-российскую границу только 30 августа. Их перевезли знакомые Анны Осиповой, которые имели право проехать в Эстонию к родственникам.
"Просто выручил человек, потому что было очень жалко котят, да и людей, которые их ждали с апреля", - рассказала заводчица.
"Коты родились в декабре прошлого года, - рассказала Лилия из Силламяэ. - И когда мы их зарезервировали, никакого коронавируса еще не было. Я резервировала с расчетом, что сама перейду границу. Когда начался коронавирус, мы думали что граница будет закрыта, может быть, две недели. Потом время затянулось до такой степени, что сейчас им уже по десять месяцев. Уже подростки. А когда мы собирались с этим мошенником переправить, им было восемь месяцев, это были уже довольно большие коты, и было неизвестно, когда всё это дело с закрытием границы закончится. Поэтому мы и согласились на услуги этого человека, и вся эта история закрутилась. Мы все хотели, чтобы котята скорее получили свой новый дом".
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