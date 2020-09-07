Коровье, соевое или миндальное: с каким молоком нужно пить кофе?

Плюсы растительного молока

Этот продукт добывают из растений, не вредя животным. Таким образом, оно подходит тем, у кого аллергия на лактозу и веганам. В зависимости от сырья, из которого производится продукт, меняется вкус молока. Так можно подобрать именно свой идеальный по вкусу напиток. Растительное молоко практически догоняет коровье по количеству полезных веществ. Но это действует только, если смешать сразу несколько видов альтернативного молока, так как у них разная энергетическая ценность.

Минусы растительного молока

Нередко в составе растительных напитков можно увидеть множество химических добавок. Делается это, чтобы приблизить аналоги к оригиналу. Даже с растительным молоком следует быть осторожным аллергикам.

Соевое молоко

В 100 мл:

54 ккал;

3,3 г белков;

1,8 г жиров;

5,7 г углеводов.

Соя является важным источником белка, в частности для тех, кто придерживается вегетарианской диеты. Польза соевого молока содержится, в первую очередь, в изофлавонах. Это особые вещества с противораковыми свойствами.

Но, стоит отметить, что потребители часто жалуются на его "бобовый" вкус, а в составе нередко различные примеси. Поэтому соевое молоко уступает миндальному.

Миндальное молоко

В 100 мл:

51 ккал;

18,6 г белков;

53,7 г жиров;

13 г углеводов.

В миндале содержится много мононенасыщенных жирных кислот, которые важны в процессе похудения. Помимо этого, миндаль является источником многих питательных веществ и витаминов.

Однако у такого молока особый ореховый вкус, который может слегка горчить. Потому в кофе, вероятнее всего, нужно будет добавить сахар или другие подсластители.

Рисовое молоко

В 100 мл:

60 ккал;

0,1 г белков;

1,3 г жиров;

12,2 г углеводов.

Рис по праву считается источником углеводов. Как отмечает издание, молоко из риса гораздо слаще коровьего.

Стоит отметить, что именно это молоко является наименее аллергическим из самых популярных растительных альтернатив.

Кокосовое молоко

В 100 мл:

138 ккал;

1,81 г белков;

13,08 г жиров;

3,46 г углеводов.

Согласно данным исследований, кокос (в частности кокосовое масло) обладает противомикробным и противогрибковым действием.

Коровье молоко

В 100 мл:

65 ккал;

3,2 г белков;

3,6 г жиров;

4,8 г углеводов.

Известно, что цельное коровье молоко благотворно сказывается на здоровье человека: взаимодействие между кальцием, фосфором, белком и витамином D увеличивает образование костной ткани и укрепляет ее. К слову, связь между молочным жиром и ожирением - ложь.

Какое молоко полезнее?

Однозначного ответа нет. Исследователи пришли к тому, что на данный момент недостаточно данных и следует продолжать исследования.

Одно ясно точно: нет нужды отказываться от коровьего молока без веской причины. Как отмечает портал, если вы решили его заменить, то тут все индивидуально: все зависит от вкусов, питания и здоровья.