Он мне сказал: "Держись, браток!". Как Михаил Ефремов провел первые сутки в СИЗО

У Михаила Ефремова камера для курящих. С ним сидят еще два человека. Спит актер на двухъярусной кровати. Также в помещении есть большой стол, книжная полка, телевизор на десять каналов и радио, по которому часто транслируют классическую музыку. Издание "Московский комсомолец" пишет, что туалет в камере отделен перегородками и есть дверь, но она не закрывается.

Ефремов признался, что в первую ночь плохо спал. Ему дали валерьянку, но она не помогла. Актер также отметил, что не ожидал, что суд приговорит его к восьми годам в колонии общего режима. Он изучал другие дела, такой срок давали тогда, когда было много погибших.

Ефремов полагает, что адвокат Эльман Пашаев "подставил" его. Изначально правозащитник обещал совсем другое. Актер отметил, что адвокат навестил его в СИЗО, хотя договор с ним должен был быть расторгнут. Он сказал, что собирается подать апелляционную жалобу. Михаил Олегович пытается связаться с женой, чтобы узнать, почему она не наняла другого адвоката.

Накануне квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии признала нарушение кодекса этики адвокатом Эльманом Пашаевым. Об этом сообщает ТАСС. Нарушение было установлено в его публичной активности.

Об условиях содержания актер плохо не говорит. Михаил Олегович отмечает, что кормят заключенных нормально. Он даже старается выходить гулять. С сокамерниками он пока не общается. Актер взял с собой книги, которые собирается читать.

Общение с Меркачевой Ефремов закончил фразой из песни Высоцкого: "Он мне сказал: "Держись, браток!". И я держался".