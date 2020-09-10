В Риге задержан дилер с особо опасным наркотиком

8 сентября полицейские курземского участка Риги в сотрудничестве с сотрудниками батальона спецзадач задержали мужчину 1873 года рождения, который занимался торговлей наркотическими веществами.

Во время обыска по его месту жительства полиция нашла 39 свертков фольги с 3,28 граммами карфентанила, 0,48 граммами марихуаны и 16 таблетками клоназепама. Кроме того, изъяты один патрон, 120 сигарет без латвийских акцизных марок и электронные весы.

Карфентанил - это синтетический наркотик, один из самых сильных известных опиоидов, его используют ветеринары для усыпления больших животных, например, слонов, медведей и других зверей.

Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции и был судим за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ.