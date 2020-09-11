В Шотландии установили специальные ступеньки, чтобы ежи могли добраться до кормушки

Однажды девушка решила пересмотреть записи с камеры наблюдения и увидела, что один из ежей упал с лестницы, которая ведет к кормушке. Майчер решила помочь животным добираться до еды. Вместе со своим парнем она сделала дополнительные ступеньки, чтобы на них могли залезть ежики.

Как видно по записям с камеры, животные успешно освоили новую лестницу и теперь добираются до еды без приключений.

Майчер гордится тем, что сделала жизнь маленьких друзей более комфортной. По словам Агаты, к ней в сад приходят от шести до восьми ежей за ночь.

Видео: Шотландские ежи залезают по лестнице