Пт, 11.09.2020
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Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги

В Шотландии установили специальные ступеньки, чтобы ежи могли добраться до кормушки

ФОТО: Кадр из видео

Визажистка из Эдинбурга Агата Майчер установила в своем саду небольшую кормушку для ежей, которые часто приходят к ней во двор ночью. Позже она случайно узнала, что им требуется приложить немало усилий, чтобы добраться до угощения. Об этом рассказывает "Медуза". 

Однажды девушка решила пересмотреть записи с камеры наблюдения и увидела, что один из ежей упал с лестницы, которая ведет к кормушке. Майчер решила помочь животным добираться до еды. Вместе со своим парнем она сделала дополнительные ступеньки, чтобы на них могли залезть ежики.

Как видно по записям с камеры, животные успешно освоили новую лестницу и теперь добираются до еды без приключений. 

Майчер гордится тем, что сделала жизнь маленьких друзей более комфортной. По словам Агаты, к ней в сад приходят от шести до восьми ежей за ночь.

Видео: Шотландские ежи залезают по лестнице

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