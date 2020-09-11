Смертельное ДТП у Южного моста: полиция распространила фотографии возможных очевидцев

Сотрудники полиции призывают водителей и других возможных очевидцев связаться с ними.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 6 сентября, в 19:36, на улице Славу, в Риге, напротив дома на улице Зилупес, 31. При невыясненных обстоятельствах погиб водитель мотоцикла Honda GL 1500.

"Просьба отозваться водителей автомобилей с фотографий, вы - возможные свидетели, так как зафиксировано, что конкретные транспортные средства были вблизи ДТП", - говорится в сообщении полиции.

Также полиция еще раз призвала отозваться любых возможных очевидцев ДТП: 67219765, 26467582 (в рабочие дни с 8:00 до 16:30) или 110.

ФОТО: VP

ФОТО: VP