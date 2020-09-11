Пт, 11.09.2020
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Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги

Смертельное ДТП у Южного моста: полиция распространила фотографии возможных очевидцев

ФОТО: VP

RUS TVNET уже сообщал об аварии у Южного моста, в которой погиб мотоциклист. Теперь Госполиция распространила фотографии автомобилей, водители которых могли стать очевидцами ДТП. 

Сотрудники полиции призывают водителей и других возможных очевидцев связаться с ними. 

Напомним, авария произошла в воскресенье, 6 сентября, в 19:36, на улице Славу, в Риге, напротив дома на улице Зилупес, 31. При невыясненных обстоятельствах погиб водитель мотоцикла Honda GL 1500.

"Просьба отозваться водителей автомобилей с фотографий, вы - возможные свидетели, так как зафиксировано, что конкретные транспортные средства были вблизи ДТП", - говорится в сообщении полиции. 

Также полиция еще раз призвала отозваться любых возможных очевидцев ДТП: 67219765, 26467582 (в рабочие дни с 8:00 до 16:30) или 110.

ФОТО: VP

ФОТО: VP

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