LTV7: Отремонтированный фасад здания Минэкономики придется частично ломать

Тем временем соседи министерского дома все лето страдали от шума по выходным и периодически наблюдали, как иностранные рабочие готовят плов во дворе Министерства экономики, а также, как с ними, предположительно, рассчитываются наличными.

Русскому вещанию LTV7 о ремонте на этом объекте, на условиях анонимности, согласилась рассказать свидетельница работ. Назовём её Елена. Все лето ее беспокоил шум по выходным.

Прямо во дворе министерства Елена наблюдала работы по субботам и воскресеньям с привлечением иностранной рабочей силы, а также, по словам Елены, расчеты наличными.

Но когда иностранные рабочие принесли балон с пропаном и стали готовить во дворе министерства плов в казане, Елена не выдержала и обратилась с жалобой в Valsts nekustamie īpašumi.

После на объекте появилась предположительно сотрудница агентства, после чего готовка во дворе прекратилась.

"Бригадир привез троих. Такие, как индусы. Смуглые парни. Ну и объяснил, что им надо делать. Но рассчитываться сначала с ними не хотел. Потом он вытащил кошелек и каждому дал деньги. Я не знаю сколько он дал. Но он разделил деньги на троих", - рассказала Елена.

Елена подумала, что к осени ремонт и шум закончится, но не тут то было, рабочие сами высмеяли порядок проведения своих работ. "Они же наперед ни о чем не думают. Они сначала делают стену, а потом крышу ломают", – сказали строители соседке.

В Министерстве экономики Русскому вещанию LTV7 сообщили: за все работы на объекте отвечают Valsts nekustamie īpašumi. VNI ответили письменно и всю ответственность за порядок проведения работ переложили на строителей. "Условия закупки определяют срок выполнения работ (в целом 19 месяцев) и не ограничивают исполнителя строительных работ в выборе последовательности отдельных строительных мероприятий", написали в письме.

В VNI также подтвердили, что их представители приходили наводить порядок и следить за соблюдением правил на объекте: "Работники генерального подрядчика и субподрядчиков не оцениваются по расе и национальности. В связи с этим, если квалификация работников соответствует требованиям и правильно оформлена документация, на строительной площадке могут трудиться работники разных рас и национальностей. О порядке расчёта строителей со своими работниками у VNĪ нет информации".

На письменный запрос "Личного дела" компания генподрядчик Delta construction ответила, что порядок строительных работ определяется в соответствии с проектом и календарным графиком проведения работ. А про возможную нелегальную занятость ответили так: "На данный момент случаев нелегальной занятости на объекте не зафиксировано. Ни во время проверок заказчика, ни наших. О расчетах субподрядчиков со своими работниками у нас информации нет".

Программе "Личное дело" удалось дозвониться до руководителя строительных работ компании подрядчика SCM Latvija Игоря Перетягина. Нарушения с оплатой труда иностранных рабочих он отрицает. Перетягин также сообщил, что порядок работ на объекте определяет заказчик, в данном случае VNI. Строители на самом объекте немало удивлены последовательности работ.

"Сейчас надо реставрировать балконы, а фасад-то уже готовый! А экспертиза сказала - надо разбирать. Сейчас будут делать ниже на этаж. Тоже надо будет ждать вердикт экспертизы. Это будет месяц-два. Вот и получается вечная стройка. По уму если делать, уже давно бы сдали", – рассказал "Личному делу" один из строителей.

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