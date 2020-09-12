LTV7: Отремонтированный фасад здания Минэкономики придется частично ломать

Все лето в здании Министерства экономки, по адресу улица Бривибас, 55, строители ремонтировали фасад. Когда наступила осень, начался ремонт крыши. Кроме того, чтобы отремонтировать балконы придется ломать часть обновленного фасада, сообщает программа "Личное дело" Русского вещания LTV7.
Тем временем соседи министерского дома все лето страдали от шума по выходным и периодически наблюдали, как иностранные рабочие готовят плов во дворе Министерства экономики, а также, как с ними, предположительно, рассчитываются наличными.
Русскому вещанию LTV7 о ремонте на этом объекте, на условиях анонимности, согласилась рассказать свидетельница работ. Назовём её Елена. Все лето ее беспокоил шум по выходным.
Прямо во дворе министерства Елена наблюдала работы по субботам и воскресеньям с привлечением иностранной рабочей силы, а также, по словам Елены, расчеты наличными.
Но когда иностранные рабочие принесли балон с пропаном и стали готовить во дворе министерства плов в казане, Елена не выдержала и обратилась с жалобой в Valsts nekustamie īpašumi.
После на объекте появилась предположительно сотрудница агентства, после чего готовка во дворе прекратилась.
"Бригадир привез троих. Такие, как индусы. Смуглые парни. Ну и объяснил, что им надо делать. Но рассчитываться сначала с ними не хотел. Потом он вытащил кошелек и каждому дал деньги. Я не знаю сколько он дал. Но он разделил деньги на троих", - рассказала Елена.
Елена подумала, что к осени ремонт и шум закончится, но не тут то было, рабочие сами высмеяли порядок проведения своих работ. "Они же наперед ни о чем не думают. Они сначала делают стену, а потом крышу ломают", – сказали строители соседке.
В Министерстве экономики Русскому вещанию LTV7 сообщили: за все работы на объекте отвечают Valsts nekustamie īpašumi. VNI ответили письменно и всю ответственность за порядок проведения работ переложили на строителей. "Условия закупки определяют срок выполнения работ (в целом 19 месяцев) и не ограничивают исполнителя строительных работ в выборе последовательности отдельных строительных мероприятий", написали в письме.
В VNI также подтвердили, что их представители приходили наводить порядок и следить за соблюдением правил на объекте: "Работники генерального подрядчика и субподрядчиков не оцениваются по расе и национальности. В связи с этим, если квалификация работников соответствует требованиям и правильно оформлена документация, на строительной площадке могут трудиться работники разных рас и национальностей. О порядке расчёта строителей со своими работниками у VNĪ нет информации".
На письменный запрос "Личного дела" компания генподрядчик Delta construction ответила, что порядок строительных работ определяется в соответствии с проектом и календарным графиком проведения работ. А про возможную нелегальную занятость ответили так: "На данный момент случаев нелегальной занятости на объекте не зафиксировано. Ни во время проверок заказчика, ни наших. О расчетах субподрядчиков со своими работниками у нас информации нет".
Программе "Личное дело" удалось дозвониться до руководителя строительных работ компании подрядчика SCM Latvija Игоря Перетягина. Нарушения с оплатой труда иностранных рабочих он отрицает. Перетягин также сообщил, что порядок работ на объекте определяет заказчик, в данном случае VNI. Строители на самом объекте немало удивлены последовательности работ.
"Сейчас надо реставрировать балконы, а фасад-то уже готовый! А экспертиза сказала - надо разбирать. Сейчас будут делать ниже на этаж. Тоже надо будет ждать вердикт экспертизы. Это будет месяц-два. Вот и получается вечная стройка. По уму если делать, уже давно бы сдали", – рассказал "Личному делу" один из строителей.
Видео: Отремонтированный фасад здания Минэкономики придется ломать
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