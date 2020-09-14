Пн, 14.09.2020
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Лилли Тараканов, женщина, спасшая автобус от аварии

Чулпан Хаматова: "Наше общество буквально добивало Ефремова"

Чулпан Хаматова

ФОТО: скриншот видео

В поддержку Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет тюрьмы за ДТП с гибелью человека, выступила Чулпан Хаматова.

Она призналась, что может комментировать данный случай только с точки зрения сочувствия. 

Напомним, в суде было доказано, что Ефремов сел за руль после того, как выпил, автомобиль оказался на встречной полосе и протаранил фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице. Следствие шло несколько месяцев, а Михаил Ефремов долгое время путался в показаниях, но на последнем заседании признал свою вину.

"Все это чудовищно - наше общество буквально добивало Ефремова", - считает Хаматова.

Она отмечает, что актера "добивали камнями", а это говорит о нездоровом обществе. Чулпан полагает, что это повод задуматься всем. 

Ранее российский актер Иван Охлобыстин дал большое интервью изданию "Газета.ru", в котором объяснил почему считает приговор для Михаила Ефремова слишком строгим. 

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