Чулпан Хаматова: "Наше общество буквально добивало Ефремова"

Она призналась, что может комментировать данный случай только с точки зрения сочувствия.

Напомним, в суде было доказано, что Ефремов сел за руль после того, как выпил, автомобиль оказался на встречной полосе и протаранил фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице. Следствие шло несколько месяцев, а Михаил Ефремов долгое время путался в показаниях, но на последнем заседании признал свою вину.

"Все это чудовищно - наше общество буквально добивало Ефремова", - считает Хаматова.

Она отмечает, что актера "добивали камнями", а это говорит о нездоровом обществе. Чулпан полагает, что это повод задуматься всем.

Ранее российский актер Иван Охлобыстин дал большое интервью изданию "Газета.ru", в котором объяснил почему считает приговор для Михаила Ефремова слишком строгим.