"Я благодарна карантину": супруга Петросяна намекнула, что рожала сама

"Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком", - написала Татьяна.

Она подчеркнула, что прошлой весной стала матерью. Брухунова также поблагодарила всех, кто заметил, что ее платья стали очень свободного кроя, но промолчал. Татьяна призналась, что некоторые ее поклонники заметили, что часть снимком были прошлогодними.

"Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но, бесконечно счастливое!" - подытожила она.

16 сентября юмористу Евгению Петросяну исполнилось 75 лет. В этот день артист решил порадовать своих подписчиков и впервые показал фото своего сына Вагана Евгеньевича.

В комментариях фолловеры поздравляли юмориста и его супругу Татьяну Брухунову.

Первые слухи о рождении ребенка у звездной пары появились 25 марта. СМИ писали, что малыш родился при помощи суррогатной матери. Журналисты сообщали, что роды проходили в элитной клинике Дубая. Пара эту информацию не подтверждала, а Татьяна ранее и вовсе опровергла новости о рождении малыша.

Напомним, у Петросяна уже есть дочь от первого брака Викторина.

В августе 2018 года появились новости о разводе юмориста с четвертой женой - Еленой Степаненко. Официально они развелись в ноябре, но тяжбы по разделу имущества продолжаются до сих пор. Согласно информации журналистов, Петросян и его помощница Татьяна Брухунова поженились в декабре 2019 года.