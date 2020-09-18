Пт, 18.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Фотограф, который запечатлел последние годы царской России и пропал

Карлис Булла

ФОТО: Wikimedia Commons

Это работы первого "официального" фотожурналиста Карла Буллы, которому была дана уникальная возможность запечатлеть последние годы царской России.

По таинственным обстоятельствам Карлис Булла в возрасте 11 лет эмигрировал в Санкт-Петербург. Тогда не было необычным, что мальчики из маленьких городов отправляются искать счастье и признание в ближайших мегаполисах, однако неизвестно, почему Булла своим пунктом назначения избрал дальний российский город, пишет RFE/RL.

Говорящий по-немецки мальчик начал свою карьеру, работая в Санкт-Петербургской компании фотопринадлежностей. Вскоре Булла своими силами выучил русский язык и расцветающее искусство фотографии. В 1875 году он открыл свою студию.

Галерея: Последние годы царской России

В ранних рекламах своих услуг Булла сообщал, что фотографирует все, что необходимо, и везде, где необходимо, все равно - внутри или снаружи, днем или ночью с искусственным освещением.

В 1886 году Булла - уже замеченный в связи с его талантом и рабочей этикой - получил разрешение от правительства Санкт-Петербурга "запечатлеть городские сцены и их округу при условии, что эти работы не будут чинить препятствий общественности или работе извозчиков".

С этим разрешением, которое позволяло ему работать, не тронутым властями, Булла стал первым аккредитованным российским фотожурналистом.

ФОТО: Karls Bulla/Neaizsargāts darbs

Булла делал свою работу хорошо, поэтому могу попасть как в высшие слои общества, так и в бедный мир. Он видел, что большая часть популяции России жаждет политических перемен.

Необычно ясные и детализованные фотографии Булла снимал на фотокамеры размером с рюкзак, изображение формировались на стеклянных пластинах. В одном из немногих описаний Булла сказано, что он бы "маленького роста, худой, сложенный, с серыми волосами, тихий".

После разрешения делать фотографии в присутствии его величества царя, Булла достиг зенита своей карьеры. Он был богатым мужчиной с бесчисленными художественными возможностями. Однако в 1917 году он внезапно покинул Россию и вместе с эстонской женой переселился жить в Сааремаа.

До сих пор непонятно, почему известный фотограф так внезапно бросил свою богатую на приключения жизнь в России и перебрался на закрытые острова в Балтийском море.

Некоторые историки считают, что он столкнулся с растущей ненавистью Первой мировой войны к людям немецкого происхождения. Другие говорят, что он вел тайную жизнь в гейской коммуне Санкт-Петербурга.

Однако в книге, изданной российской исторической организацией, утверждается, что Булла оставил Россию, надеясь вернуться, однако происходящее в России дальше сделало это невозможным.

Несмотря на то, каковы были причины, Россию он оставил в нужное время. После революции 1917 года был свергнут царь, а Санкт-Петербург объяли хаос и коммунисты. Связь Буллы с верхними слоями общества, как и его собственное богатство, совершенно определенно сделали бы его одной из жертв коммунизма.

Булла умер на Сааремаа в 1929 году.

Карлис Булла с сыновьями

ФОТО: Karls Bulla/Neaizsargāts darbs

Сыновья Буллы Александр и Виктор стали профессиональными фотографами и запечатлели эволюцию социализма в стране, однако вскоре их стали подозревать в связях с буржуазией. В конце концов Виктора убили коммунисты, а Александр был сослан в лагерь и вскоре после возвращения умер.

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