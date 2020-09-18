Сб, 19.09.2020
На самом деле, по секрету, люди массово вышли не после выборов, а после избиений. После выборов в Минске было 7-10 тысяч, а когда несколько дней людей били, начали массово выходить девушки, образовываться цепи солидарности - это и стало толчком. Степан Путило, создатель Nexta
Степан Путило, создатель Nexta
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"Балтийский пузырь" лопнул совсем и сколько стоит совесть Баскова? Все, что вы могли пропустить 18 сентября

ФОТО: TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня. 

Итак, пятница, 18 сентября. 

Коронавирус 

  • В Латвии Covid-19 за сутки заразились четыре человека.
  •  В Литве - 61 новый случай за сутки, в Эстонии - 36.
  • Кумулятивный показатель в Эстонии достиг 25,4. В Литве этот показатель вырос до 18,8.
  • "Балтийский пузырь" окончательно лопнул: впредь самоизоляцию придется соблюдать и прибывшим из Литвы. Закрыты пассажирские перевозки в Чехию. Все подробности тут:

Другие события дня

  • Создатель Nexta Степан Путило дал интервью Юрию Дудю. Он признал, что не хочет идти в политику, не убил бы Лукашенко, а методы работы канала называет информационной войной по принципу "бей врага его же оружием".
  • Названы "Шнобелевские премии 2020". Среди лауреатов - Путин, Трамп, Лукашенко и автор ножа из фекалий.
  • "Во всей этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово". Песков заявил, что российские специалисты не знают, откуда на бутылке воды, из которой пил Навальный, могли взяться следы "Новичка", так как не исследовали ее.
  • "Это провокация без конкретных оснований". Президент Литвы Гитанас Науседа напомнил Лукашенко, что в международных отношениях действует зеркальный принцип - границы можно закрыть с обеих сторон.
  • Подключение отопления к домам, обслуживаемым Rīgas namu pārvaldnieks, в массовом порядке может начаться в начале октября.
  • Новая Рижская дума впервые соберется не раньше октября.
  • Нехватка учителей: в Рижской 40-й средней школе математику будет преподавать отец ученика.
  • Стало известно, что новый торговый центр Sāga откроется 10 ноября.
  • В Риге обворовали детский сад: воры забрали даже конфеты, но обронили кошелек с документами.
  • Советница Гиргенса Йоните ушла с должности ради учебы в Оксфорде.
  • Собака в школе Салдусского края указала на восемь учеников, которые, возможно, употребляли наркотики.
  • В Вильнюсе парню за попытку осуществить теракт дали больше двух лет тюрьмы.
  • В Германии, возможно, произошла первая кибератака с летальным исходом.

Тем временем в мире звезд 

  • Киркоров, Басков и другие российские артисты выпустили клип в поддержку Лукашенко. А Басков еще и выступил на концерте в Минске. Теперь поклонники спрашивают, сколько стоит его совесть.
  • Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса, а неизвестный ранее адвокат попросил назначить Ефремову условный срок.
  • Стало известно, что Анна Седокова и Янис Тимма уже женаты.
  • Антона Лапенко подозревают в романе с актрисой из сериала "Чики" Аленой Михайловой.

Главное в спорте 

  • "Рига" не без труда обыграла клуб из Сан-Марино (1:0). Через неделю игра против "Селтика" из Глазго.
  • Дуэт Граудиня/Кравченок не смог защитить титул чемпионок Европы.
  • ​Рекорд Сергея Бубки, который держался 26 лет, побил 20-летний швед. Смотрите видео!

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