"Балтийский пузырь" лопнул совсем и сколько стоит совесть Баскова? Все, что вы могли пропустить 18 сентября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Итак, пятница, 18 сентября.
Коронавирус
- В Латвии Covid-19 за сутки заразились четыре человека.
- В Литве - 61 новый случай за сутки, в Эстонии - 36.
- Кумулятивный показатель в Эстонии достиг 25,4. В Литве этот показатель вырос до 18,8.
- "Балтийский пузырь" окончательно лопнул: впредь самоизоляцию придется соблюдать и прибывшим из Литвы. Закрыты пассажирские перевозки в Чехию. Все подробности тут:
Другие события дня
- Создатель Nexta Степан Путило дал интервью Юрию Дудю. Он признал, что не хочет идти в политику, не убил бы Лукашенко, а методы работы канала называет информационной войной по принципу "бей врага его же оружием".
- Названы "Шнобелевские премии 2020". Среди лауреатов - Путин, Трамп, Лукашенко и автор ножа из фекалий.
- "Во всей этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово". Песков заявил, что российские специалисты не знают, откуда на бутылке воды, из которой пил Навальный, могли взяться следы "Новичка", так как не исследовали ее.
- "Это провокация без конкретных оснований". Президент Литвы Гитанас Науседа напомнил Лукашенко, что в международных отношениях действует зеркальный принцип - границы можно закрыть с обеих сторон.
- Подключение отопления к домам, обслуживаемым Rīgas namu pārvaldnieks, в массовом порядке может начаться в начале октября.
- Новая Рижская дума впервые соберется не раньше октября.
- Нехватка учителей: в Рижской 40-й средней школе математику будет преподавать отец ученика.
- Стало известно, что новый торговый центр Sāga откроется 10 ноября.
- В Риге обворовали детский сад: воры забрали даже конфеты, но обронили кошелек с документами.
- Советница Гиргенса Йоните ушла с должности ради учебы в Оксфорде.
- Собака в школе Салдусского края указала на восемь учеников, которые, возможно, употребляли наркотики.
- В Вильнюсе парню за попытку осуществить теракт дали больше двух лет тюрьмы.
- В Германии, возможно, произошла первая кибератака с летальным исходом.
Тем временем в мире звезд
- Киркоров, Басков и другие российские артисты выпустили клип в поддержку Лукашенко. А Басков еще и выступил на концерте в Минске. Теперь поклонники спрашивают, сколько стоит его совесть.
- Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса, а неизвестный ранее адвокат попросил назначить Ефремову условный срок.
- Стало известно, что Анна Седокова и Янис Тимма уже женаты.
- Антона Лапенко подозревают в романе с актрисой из сериала "Чики" Аленой Михайловой.
Главное в спорте
- "Рига" не без труда обыграла клуб из Сан-Марино (1:0). Через неделю игра против "Селтика" из Глазго.
- Дуэт Граудиня/Кравченок не смог защитить титул чемпионок Европы.
- Рекорд Сергея Бубки, который держался 26 лет, побил 20-летний швед. Смотрите видео!
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