Во всех столицах стран Балтии падают цены на топливо

На этой неделе дороже всего бензин стоил в Таллине, затем следует Рига, а дешевле всего бензин стоил в Вильнюсе. В свою очередь самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самая низкая - в Таллине.

На рижских заправках Circle K бензин 95-й марки за неделю подешевел на 0,4% - до 1,129 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 1,5% - до 1,009 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки сократилась на 0,9% и составила 1,096 евро за литр, тогда как цена дизельного топлива снизилась на 2,1% - до 0,936 евро за литр.

В Таллине цена на бензин 95-й марки снизилась на 5,6% - до 1,189 евро за литр, а цена дизельного топлива упала на 7% - до 0,929 евро за литр.

Цены на автогаз на этой неделе в Риге и Вильнюсе остались стабильными. В Риге литр автогаза стоил 0,535 евро, а в Вильнюсе - 0,503 евро. В свою очередь в Таллине автогаз подешевел на 0,7% - до 0,566 евро за литр.