"Черная Луна выходит на еще одно точное соединение с Марсом". Прогноз от Ярины Астро

Тут и далее повествование от лица Ярины

В жизни редко бывает что-то однозначным. С утра кто-то выскажет недовольство, а уже в обед от другого человека получите подарок. Так и на небе. Там всегда сборная солянка. Но когда знаешь, что в составе, можно ложкой достать то, что согласны съесть.

Осеннее равноденствие . Силы света и тьмы равны (образно говоря). Тут вопрос выбора и закладки мотивов (внутренних в первую очередь) до весеннего равноденствия. Куда клонит ваша чаша весов?

. Силы света и тьмы равны (образно говоря). Тут вопрос выбора и закладки мотивов (внутренних в первую очередь) до весеннего равноденствия. Куда клонит ваша чаша весов? Серединная точка затмений. По энергетике очень похожа на сами затмения. Экзамены, кармические напряжения, спрос. А у Вселенной нет других рук кроме людей. Конечно, все через жизненные ситуации и проигрывается.

Черная Луна выходит на еще одно точное соединение с Марсом . Прошлое дало старт беспорядкам в Минске. Посмотрим, что на этот раз.

выходит на еще одно точное соединение с . Прошлое дало старт беспорядкам в Минске. Посмотрим, что на этот раз. Многочисленные напряжения Меркурия (планеты мышления и коммуникации) к нескольким планетам, которые дают недовольство имеющимися ограничивающими вас обстоятельствами. Любите громкие выходы?

Получится реально феерично! Если серьезно, то надо пересидеть, конечно. Напряжения много, конструктива мало. Как задобрить Меркурий? Учиться, читать, записывать. В общем, всеми способами уводить мозг во что-то полезное.

Солнце переходит в знак Весов . Это хорошая новость. Не только для именинников. Для всех этот транзит подливает энергии гармонии, миролюбия, красоты. Вот вам и подсказка нр. 2 куда бежать и прятаться, если накроет. В красивые штучки, плюшки. Хорошо бы, когда кто-то. Но зачем ждать? Сделайте для себя. А там, глядишь, и других порадовать захочется. Весы - знак партнерский. Целый месяц играть в одиночку как-то не але. Посоветоваться хотя бы с кем-то.

переходит в знак . Это хорошая новость. Не только для именинников. Для всех этот транзит подливает энергии гармонии, миролюбия, красоты. Вот вам и подсказка нр. 2 куда бежать и прятаться, если накроет. В красивые штучки, плюшки. Хорошо бы, когда кто-то. Но зачем ждать? Сделайте для себя. А там, глядишь, и других порадовать захочется. Весы - знак партнерский. Целый месяц играть в одиночку как-то не але. Посоветоваться хотя бы с кем-то. Венера по-прежнему во Льве . Чувства страстные, стиль яркий, покупки щедрые. Может это поможет? Несмотря ни на что!

по-прежнему во . Чувства страстные, стиль яркий, покупки щедрые. Может это поможет? Несмотря ни на что! Ретроградный Марс в напряжении к ретроградному Сатурну. Действия и законы. Агрессия и власть. Воля и границы. Устали от всего, но на ретроград, да еще и в напряжении, мы вряд ли увидим радостные новости по указанным ключевым словам.