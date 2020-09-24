Covid-19 в Kuldigas tekstils и арестованные счета Навального. Все, что вы могли пропустить 24 сентября

Коронавирус

В Латвии за сутки выявлено 22 новых случая Covid-19.

Впервые констатирован случай Covid-19, связанный со школьными кружками.

В Кулдиге на производственном предприятии Kuldigas tekstils у более чем двух работников подтверждена инфекция Covid-19.

В Литве за прошедшие сутки выявлено 138 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 44 случая.

В Эстонии ужесточают ограничения для посетителей публичных мероприятий.

В Великобритании выявлено рекордное число заболевших Covid-19 с начала пандемии - 6634 новых случая.

В России начнут продавать препарат от коронавируса.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным.

Другие события дня:

В течение недели в разных районах Латгале были изъяты нелегальный алкоголь, сигареты и огнестрельное оружие.

Лиепая купит два новых трамвая и продолжит ремонтировать рельсы.

Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом Беларуси.

На Деглавском мосту до июля следующего года ограничили движение.

Завершен уголовный процесс против Эрика Калнмейерса.

"Хотели повеселиться". Двое подростков задержаны за стрельбу в мужчину в Золитуде.

В рамках расследования дела об убийстве Ребенока полиция провела обыск у него в офисе.

В Риге полицейские помогли первокласснице вернуться домой с детской площадки.

В Тукумсе после утечки газа из жилого дома эвакуировали 18 человек.

Военные на улицах города. В Риге начались учения Namejs 2020.

Минздрав планирует упростить процесс получения профессии медсестры.

В ближайшие дни страны Балтии опубликуют "черный список" лиц, ответственных за насилие в Беларуси.

Лукашенко о тайной инаугурации: "Это внутреннее дело нашей страны".

Более 300 человек были задержаны во время акций протеста после инаугурации Александра Лукашенко.

Мария Колесникова написала отцу из заточения.

Адвокат Марии Колесниковой перестала выходить на связь.

Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.

На счета и квартиру Навального наложен арест.

Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации.

Адвокат заявил о следах пыток на теле Тесака.

Трамп отказался обещать отдать власть в случае поражения на выборах.

Британия вместе с США и Канадой готовят санкции против белорусских властей.

Паром Viking Line сел на мель. За спасение находившихся на нем автомобилей потребовали тысячи евро.

"Давай ко мне запрыгивай!". Протестующий рассказал, как таксист спас его от силовиков.

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"В тихом омуте": Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые пришли к Урганту как пара.

Сколько получают Соловьев, Киселев, Скабеев и другие российские телеведущие? Раскрыты зарплаты 13 главных ведущих на российских государственных каналах.

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Александр Кержаков впервые в карьере возглавил футбольный клуб.

Остапенко проиграла 84-й ракетке мира и не смогла пробиться в полуфинал турнира в Страсбурге.

Рижскому "Динамо" засчитают техническое поражение за отказ играть с московским "Динамо".