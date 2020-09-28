Фонд дикой природы обеспокоен траловым ловом рыбы в Балтийском море

В связи с этим фонд призывает Европейскую комиссию и страны региона Балтийского моря принять меры по восстановлению рыбных запасов и биоразнообразия в Балтийском море.

В докладе рассматривается влияние донного траления в южной части Балтийского моря, где тралы используются наиболее интенсивно. Донное траление оказывает прямое воздействие на морское биоразнообразие, причиняя долгосрочный физический ущерб морскому дну, что меняет баланс экосистемы и пищевые цепи. В отчете подчеркивается, что донное траление может усилить влияние как эвтрофикации, так и изменений климата.

Одним из основных видов рыб, для лова которой используются донные тралы, является балтийская треска. В середине 1980-х годов годовой улов балтийской трески составлял почти 450 тыс. тонн, а в 2019 году - менее 20 тыс. тонн. Эта разница свидетельствует о том, что площадь нетронутых ареалов размножения трески в Балтийском море уменьшилась, сказала Треймане.

В сообщении фонда подчеркивается, что донное траление активно используется даже на охраняемых морских территориях.

В докладе приведен список девяти мер, которые Европейская комиссия и правительства стран Балтийского моря должны предпринять для восстановления морских экосистем. Эти рекомендации включают в себя запрет на донное траление на охраняемых территориях и сотрудничество между всеми странами Балтийского моря.