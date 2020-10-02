"Руки складывать не намерен. Ласты склеивать - тоже": историк Юрий Дмитриев об ужесточении приговора

"Добрый день, Зоя! Вот как-то быстро встретиться с вами не получится. Только что, менее часа назад (Верховный суд Республики Карелия. - Прим.) отмерил мне 13 лет строгого и вдогон еще отправил все мои "оправдательные" статьи на пересмотр в новом составе суда.

Видно, сильно я кому-то хвост прищемил… Ладно - повоюем еще. Во всяком случае - руки складывать не намерен. "Ласты склеивать" - тоже. Тревожусь за (старшую дочь. - Прим.) Катьку. Ладно, надеюсь, справится и примет это известие спокойно. Верю - победа будет за нами. Кого Бог любит - тому он дает испытания (исключительно по силам испытуемого). Я человек верующий - обязан соответствовать Господним ожиданиям.

Ранее "Новая газета" опубликовала еще одно письмо Дмитриева, написанное после приговора. В нем историк писал следующее: "По-моему, полный беспредел в Верховном суде Карелии. (…) Всем привет, не сломался, не сник, готов к борьбе дальше! Мы еще повоюем".

Как сообщалось ранее, во вторник, 29 сентября, Верховный суд Карелии ужесточил приговор по делу историка Юрия Дмитриева. Как сообщило издание "Интерфакс", после рассмотрения апелляции суд принял решение приговорить мужчину к 13 годам колонии строгого режима. Ранее суд нижестоящей инстанции приговорил историка к трем с половиной годам лишения свободы - в таком случае, учитывая ранее проведенное под стражей время, Дмитриев мог выйти на свободу уже осенью.

Помимо этого, суд отменил оправдательный приговор Дмитриеву по статьям о развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. Эти уголовные дела направлены на новое рассмотрение.

Группы защитников прав человека и другие защитники Дмитриева считают, что заведенное против него дело политически мотивировано и связано с документированием репрессий сталинского режима в 1937 и 1938 годах.

После развала СССР Дмитриев обнаружил в карельском лесу Сандармох массовую могилу сталинских времен с тысячами трупов. Историк работал над идентификацией жертв сталинских репрессий. В результате его работы преступления Сталина в Карелии задокументированы лучше, чем в других регионах России.

Кремль указал, что с делом Дмитриева у этого нет никакой связи.

Евросоюз сообщил, что выдвинутые Дмитриеву обвинения сомнительны. Группы правозащитников требовали освобождения Дмитриева с 2016 года, когда он обвинялся в производстве порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери. В 2018 году обвинения были сняты, однако по требованию прокуратуры против Дмитриева было начато новое дело о сексуальном домогательстве.