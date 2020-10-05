Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 октября 2020 года

Василиса Володина - известная российская телеведущая и астропсихолог с многолетним опытом. Ее прогнозы всегда оптимистичны и полны полезной информации.
Первая полноценная неделя октября пройдет под управлением положительной энергии звезд. Считается, что именно эти семь дней станут для многих из нас судьбоносными и очень важными. Во многом это будет возможно благодаря Плутону, избавившемуся от ретроградности.
Овен
Овнами в середине недели может овладеть ревность. Это будет время, когда ни в коем случае нельзя вставлять палки в колеса близким людям и нарушать их личное пространство, предупреждает астролог. Нужно давать свободу второй половинке, детям, друзьям.
Находить общий язык с коллегами или клиентами им станет гораздо проще. Это значит, что можно будет повысить доход, авторитет в глазах окружающих. Можно посещать собеседования, заниматься поисками нового места работы.
Телец
У Тельцов на этой неделе ожидаются большие финансовые успехи. Им не только удастся выгодно купить или продать что угодно, но еще и достичь новых высот в бизнесе, на работе. Особенно это касается представителей творческих профессий. Также нестандартный и творческий подход поможет в любви - в процессе поиска второй половинки.
Единственное, о чем Тельцам нужно беспокоиться - это здоровье и энергетика. Нужно стараться держать себя в тонусе. Если небрежно относиться к самим себе, можно остаться в аутсайдерах. Кроме того, астролог советует представителям этого знака Зодиака более тщательно планировать дела.
Близнецы
Звезды и планеты помогут Близнецам на этой неделе преодолеть все возможные преграды на своем пути. Это волшебное время, когда люди данного знака смогут кардинально поменять свою жизнь. Как побочный эффект возможен рост недовольства со стороны близких из-за каждой мелочи.
Небольшие разногласия могут случиться в любой из дней, но при должном желании и подходящем настроении можно будет легко обойти стороной ссоры и недовольство.
Полезно будет посвятить эту неделю созданию приятной обстановки в доме. В этом плане не помешает генеральная уборка.
Рак
Ракам начать неделю стоит с решения общих семейных проблем, с помощи родным и близким. Желательно успеть до вторника, когда звезды и планеты войдут в гармоничное взаимодействие и подарят этим людям максимум удачи в делах личного характера. Это будет идеальная неделя для новых начинаний, финансовой активности, шопинга.
Начиная со вторника Ракам можно будет искать свое призвание.
У них можно будет многому научиться, перенять какие-то секреты и полезные фишки. Также можно уделить время обучению, чтению, изучению языков.
Лев
Финансовая сфера для Львов будет самой важной, но не самой продуктивной и насыщенной удачей. Нужно помнить, что с 5 октября наступает время избавления от всего лишнего. Пришло время очистить дом от хлама и ненужных вещей. Также
В амурной сфере Львов ожидают приятные и внеплановые сюрпризы. Возможно, вторая половинка успешно забудет какой-то недавний спор или ссору. Одиноким Львам удастся встретить человека, которому они сразу понравятся. Немного инициативы не помешает, отмечает Василиса Володина.
Дева
У Дев начинается период, когда очень важно как можно больше общаться с позитивными людьми, а также с теми, кто обладает сильным характером. У таких людей можно будет многому научиться: они часто остаются целеустремленными и позитивными вне зависимости от того, что происходит вокруг. Именно отсутствие такого навыка часто мешает Девам добиваться успеха.
На этой неделе необходимо стремиться к внутренней гармонии, к самореализации, а также к доброте и прощению окружающих. Это будет время освобождения от духовного хлама, накопленного за долгие недели и месяцы.
Весы
У Весов на этой неделе не будет преград со стороны звезд и планет. Это значит, что пришло время мечтать и думать о будущем. Закон притяжения для представителей данного знака станет вдвойне актуален. Можно существенно преуспеть в финансовой и любовной сферах. Для этого стоит поверить в чудеса и в самих себя.
Нужно прислушиваться к интуиции и чувствам. В конце недели не стоит отправляться в дальние путешествия. Небольшие командировки будут полезными с 5 по 8 октября.
Скорпион
Первый день на этой неделе - самый сложный. В понедельник у Скорпионов могут появиться эмоциональные проблемы, внутренний диссонанс. Это связано с повышенной активностью звезд и планет. Могут сформироваться новые блоки и барьеры в сознании, от которых нужно избавляться как можно скорее.
Скорпионам не стоит искать виновных в своих ошибках и проблемах. На этой неделе ни в коем случае нельзя перекладывать ответственность на других - это чревато ссорами и потерей уважения.
На горизонте могут возникнуть новые возможности. Рассмотреть их помогут друзья, коллеги и родственники. Нужно прислушиваться к их советам.
Стрелец
На этой неделе у Стрельцов может возникнуть ощущение, что удача отвернулась от них. Очень важно настроиться на лучшее, тогда все плохое обойдет представителей этого знака зодиакального круга стороной.
Вместо этого стоит настроиться на лучшее. Звезды и планеты помогут понять, что будущее лишено проблем. На горизонте могут возникнуть некоторые трудности, но они являются частью нашей жизни. Стоит избегать страхов и фальши. Нужно адекватно воспринимать все происходящее вокруг и не бояться продвигать новые идеи.
Козерог
Козерогов могут уже в первые дни недели захватить такие чувства, как ревность, страх, зависть. Это может привести к осложнениям в любви и в работе. Необходимо подавлять в себе потоки негативных мыслей и не срываться на окружающих, если что-то пойдет не так. Преодолеть все это поможет романтический вечер, мысли о чем-то приятном.
Звезды не хотят, чтобы Козероги сейчас планировали что-то грандиозное. Вместо этого астролог советует им наслаждаться моментом и жить здесь и сейчас.
Не нужно ждать у моря погоды. Если хочется чего-то, нужно двигаться в этом направлении.
Водолей
Водолеям стоит остерегаться завистников и врагов. За работу лучше браться самостоятельно, без чьей-либо помощи. Особенно это касается творчества. Свои собственные идеи лучше продвигать самим, без поддержки.
Вторая половина недели прекрасно подойдет для дорогостоящих приобретений. Можно будет оплачивать будущий отдых, покупать что-то из одежды, приобретать машины и недвижимость.
Очень важно принимать решение на холодную голову и за пару дней до покупки. Также полезно вкладываться в саморазвитие.
Рыбы
У Рыб ожидается энергетический спад в начале недели, который негативно повлияет на их самочувствие и продуктивность. Также это может отрицательно сказаться на интуиции.
Возможны случайные внеплановые поступления денег, повышение мотивации и вдохновения. Это будет очень важное время для всех, кто имеет дело с цифрами - бухгалтеров, кассиров, работников банка.
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