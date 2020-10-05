Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 октября 2020 года

Первая полноценная неделя октября пройдет под управлением положительной энергии звезд. Считается, что именно эти семь дней станут для многих из нас судьбоносными и очень важными. Во многом это будет возможно благодаря Плутону, избавившемуся от ретроградности.

Овен

Овнами в середине недели может овладеть ревность. Это будет время, когда ни в коем случае нельзя вставлять палки в колеса близким людям и нарушать их личное пространство, предупреждает астролог. Нужно давать свободу второй половинке, детям, друзьям.

В работе больше повезет Овнам, занятым в сферах, которые подразумевают постоянное общение с людьми.

Находить общий язык с коллегами или клиентами им станет гораздо проще. Это значит, что можно будет повысить доход, авторитет в глазах окружающих. Можно посещать собеседования, заниматься поисками нового места работы.

Телец

У Тельцов на этой неделе ожидаются большие финансовые успехи. Им не только удастся выгодно купить или продать что угодно, но еще и достичь новых высот в бизнесе, на работе. Особенно это касается представителей творческих профессий. Также нестандартный и творческий подход поможет в любви - в процессе поиска второй половинки.

Единственное, о чем Тельцам нужно беспокоиться - это здоровье и энергетика. Нужно стараться держать себя в тонусе. Если небрежно относиться к самим себе, можно остаться в аутсайдерах. Кроме того, астролог советует представителям этого знака Зодиака более тщательно планировать дела.

Близнецы

Звезды и планеты помогут Близнецам на этой неделе преодолеть все возможные преграды на своем пути. Это волшебное время, когда люди данного знака смогут кардинально поменять свою жизнь. Как побочный эффект возможен рост недовольства со стороны близких из-за каждой мелочи.

Небольшие разногласия могут случиться в любой из дней, но при должном желании и подходящем настроении можно будет легко обойти стороной ссоры и недовольство.

В самом конце недели стоит отдохнуть вместе с близкими, но без лишней суеты и походов в людные места.

Полезно будет посвятить эту неделю созданию приятной обстановки в доме. В этом плане не помешает генеральная уборка.

Рак

Ракам начать неделю стоит с решения общих семейных проблем, с помощи родным и близким. Желательно успеть до вторника, когда звезды и планеты войдут в гармоничное взаимодействие и подарят этим людям максимум удачи в делах личного характера. Это будет идеальная неделя для новых начинаний, финансовой активности, шопинга.

Начиная со вторника Ракам можно будет искать свое призвание.

Это прекрасное время для творческой деятельности, общения с более продвинутыми и успешными людьми.

У них можно будет многому научиться, перенять какие-то секреты и полезные фишки. Также можно уделить время обучению, чтению, изучению языков.

Лев