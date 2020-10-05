Как животные могут предупредить о катастрофах

В рамках совместного пилотного проекта несколько тысяч дроздов в Европе, России и Северной Америке были оснащены мини-передатчиками, чтобы биологи могли за ними наблюдать. "Только в Европе за последние 20 лет мы потеряли 420 миллионов певчих птиц, так что можно представить себе масштаб", - уточняет Викельски.

Ученые надеются, что этот проект поможет понять, что необходимо для сохранения видов. "Где животные чувствуют себя хорошо, и почему они умирают - из-за охоты на них, болезней или проблем с климатом?" - перечисляет профессор вопросы, на которые хочет получить ответы. На сегодняшний день, по его словам, 900 видов животных по всему миру уже оснащены мини-передатчиками или имплантированными регистраторами данных.

"Скаутинг должен показать, какие виды могут предоставить наиболее ценную информацию, - подчеркивает немецкий ученый. - До сих пор у животных почти не было своего голоса. Теперь мы хотим дать им возможность рассказать нам, что они знают о мире. В ближайшие несколько лет мы сможем провести множество исследований на эту тему".

С помощью системы ICARUS животные и птицы могут предоставить ученым ценную информацию и об изменениях климата на Земле. "Теперь у нас есть возможность подключиться к самой интеллигентной сенсорной сети Вселенной", - говорит профессор Мартин Викельски.

Полученные данные помогут увидеть, где начинается очередная эпидемия, где находятся животные - носители вирусов или возникают новые стаи саранчи, опустошающие поля с будущим урожаем. ICARUS можно использовать и для наблюдения за видами рыб в океане, которые являются важным продуктом питания. Кроме того, животные могут предоставить ученым важную информацию о стихийных бедствиях. С древних времен известно, что животные предчувствуют землетрясения или извержения вулканов и проявляют беспокойство.

Наблюдать за Землей через систему ICARUS можно не только с помощью животных и птиц. Небольшие передатчики могут быть размещены и на природных объектах. Например, их можно прикрепить на горных ледниках и измерять изменения их параметров. "Мы можем обвязать деревья в Амазонии ремнями с датчиками, а с верхушек деревьев считывать показатели о связывании углерода в Амазонке, Конго или Юго-Восточной Азии. Мы убеждены, что добьемся успеха в этом деле. Пока мы находимся в самом начале пути", - подчеркивает Мартин Викельски.