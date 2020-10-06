Мать пианистки, арестованной в Италии: "Дочь много плакала во время первого телефонного звонка"

Мать Румпане сказала, что последний раз виделась с дочерью 17 августа, когда провожала ее в Рижский аэропорт. Два дня спустя Вия получила известие об аресте дочери.

Напоминаем, что Румпане уже более месяца находится под арестом в Италии за то, что в 2014 году проехала без билета в общественном транспорте и не раскрыла свою личность контролерам.

Вия Румпане говорит, что дочь много плакала во время первого телефонного звонка:

"Она сказала, что ее поместили в одну камеру с рецидивисткой, которая дралась с тюремными охранниками. Эта женщина в камере курила, била табуреткой по решеткам, а потом решила совершить самоубийство и выпила очищающую жидкость. Тогда я обратилась в посольство Латвии в Италии".

Дженифере ее спасла. На следующий день пианистку перевели в другую камеру на другом этаже.

Вия утверждает, что ее дочь купила проездной, но запаниковала из-за плохих языковых навыков и вышла из общественного транспорта.

Сейчас она находится под домашним арестом в Риме. Семья даже взяла ссуду, чтобы покрыть расходы на арест дочери. По словам Вии Румпане, следующий суд назначен на 5 ноября. Ожидается, что после домашнего ареста в Риме Дженифере вернется в Латвию, где продолжит находиться под домашним арестом.